تراند اليوم : أب يبلغ الشرطة عن ابنه لتعاطيه المخدرات في طوباس

رام الله / مشرق نيوز

ألقت الشرطة اليوم الأربعاء، القبض على شخص بعد أن قام والده بالإبلاغ عنه لتعاطيه مواد مخدرة داخل منزله في محافظة طوباس.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة محافظة طوباس تلقت شكوى من أب مفادها بأن ابنه يتعاطى مواد مخدرة، وعلى الفور تم استصدار أمر تفتيش وتحركت شرطة مكافحة المخدرات إلى منزل المذكور، وبعد تفتيش غرفة الابن عثرت بداخلها على ما يقارب 14 غم من مادة يشتبه أن تكون مخدرة من نوع مادة القنب الهندي المهجن.

وأضاف البيان أنه سيتم إحالة المشتبه به والمضبوطات إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقه.