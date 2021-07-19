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تراند اليوم : أب يبلغ الشرطة عن ابنه لتعاطيه المخدرات في طوباس

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رام الله / مشرق نيوز

ألقت الشرطة اليوم الأربعاء، القبض على شخص بعد أن قام والده بالإبلاغ عنه لتعاطيه مواد مخدرة داخل منزله في محافظة طوباس.

وذكر  بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة محافظة طوباس تلقت شكوى من أب مفادها بأن ابنه  يتعاطى مواد مخدرة، وعلى الفور تم استصدار أمر تفتيش وتحركت شرطة مكافحة المخدرات إلى منزل المذكور، وبعد تفتيش غرفة الابن عثرت بداخلها على ما يقارب 14 غم من مادة  يشتبه أن تكون مخدرة من نوع مادة القنب الهندي  المهجن.

وأضاف البيان أنه سيتم إحالة المشتبه به والمضبوطات إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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