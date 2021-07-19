تراند اليوم : فصل الشتاء يبدأ رسمياً الاثنين القادم

رام الله / مشرق نيوز

يبدأ فصل الشتاء فلكيا هذا العام في تمام الساعة 01:03 دقائق من فجر يوم الإثنين القادم الموافق 22 كانون الأول الجاري، ويستمر حتى الساعة 12:45 دقيقة من فجر يوم 21 آذار/ 2015 بمعدل 88 يوم و23 ساعة و42 دقيقة.

وبحدوث الانقلاب الشتوي سيشهد يوم الاثنين القادم اطول ليل واقصر نهار ، حيث سيكون طول الليل 13 ساعة و56 دقيقة و12 ثانية بينما يكون طول النهار 10 ساعات و3 دقائق و48 ثانية.

وببداية الانقلاب الشتوي ستبدأ اربعينية فصل الشتاء وهي أبرد ايام السنة كما هو معروف احصائيا ، وستشهد مربعانية فصل الشتاء هذا العام تساقط للثلوج على الجبال .

وبعد يوم الانقلاب الشتوي أي الثلاثاء القادم تبدأ الشمس بالصعود إلى الشمال في حركتها الظاهرية، حيث يتناقص طول الليل ويزداد طول النهار حتى يتساوى الليل مع النهار يوم21 آذار القادم أي يوم الاعتدال الربيعي.