تراند اليوم : الإيقاف والغرامة لصاحب العضة بالدوري الفلسطيني

الإيقاف والغرامة لصاحب العضة بالدوري الفلسطيني

غزة-المشرق-أحمد المشهراوي:



أقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة الفلسطيني إيقاف حارس مرمى فريق الصلاح محمد أبو لبدة الذي قام بعض مهاجم ضيفه الاستقلال لمدة 3 مباريات رسمية في الدوري العام بداية من الجولة السادسة المقبلة وحرمانه

المشاركة بالمنتخبات الوطنية، وسيكون ممنوعاً من دخول أي ملعب في فترة إيقافه ودفع غرامة 100 دينار.

وكان لبدة أقدم على عض منافسه بعد تأخر فريقه بهدف في حادثة غريبة للمرة الأولى بالملاعب الفلسطينية

وكان حكم اللقاء الدولي فايز عمران طرده بالبطاقة الحمراء، خاصة أن جماهير الاستقلال صاحت «سواريز»، نسبة للموقف المشابه للحالة التي ارتكبها النجم الأوروجواي.