تراند اليوم : غدا الاثنين .. الانقلاب الشتوي يبدأ في فلسطين

رام الله / مشرق نيوز

تشهد فلسطين غدًا الاثنين أطول ليل وأقصر نهار في فلسطين، وهو أول أيام فصل الشتاء.

وبحسب موقع فلك فلسطين، فإن طول الليل الاثنين سيكون 13 ساعة و56 دقيقة و12 ثانية، فيما سيكون طول النهار 10 ساعات و3 دقائق و48 ثانية.

وأشار إلى أن فصل الشتاء يبدأ الاثنين القادم ويستمر 88 يوما و23 ساعة و42 دقيقة، أي حتى الساعة 12:45 دقيقة من فجر يوم 21 مارس 2015 .

وذكر أن الانقلاب الشتوي في فلسطين هذا العام يبدأ في تمام الساع 01:03 من فجر الاثنين القادم الموافق 22 ديسمبر الجاري، حيث ستكون الشمس عموديه تمامًا على مدار الجدي الذي يقع جنوب خط الاستواء الفلكي بمقدار 23,5 درجة وهو أقصى انخفاض تصله الشمس جنوب خط الاستواء خلال العام.

ومن هذا اليوم يبدأ فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بينما يسود الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وتشرق الشمس يوم الانقلاب الشتوي في القدس في تمام الساعة 06:36 صباحا من أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية أي مائلة كثيرا ناحية الجنوب، ثم تغيب في أقصى الزاوية الجنوبية الغربية في تمام الساعة 4:40 دقيقة مساء.

وبذلك يكون طول الليل 13 ساعة و 56 دقيقة و12 ثانية وهو أطول ليل خلال السنة، بينما يكون طول النهار 10 ساعات و 3 دقائق و48 ثانية وهو اقصر نهار خلال العام.

وبعد يوم الانقلاب الشتوي أي الثلاثاء القادم، تبدأ الشمس بالصعود إلى الشمال في حركتها الظاهرية، حيث يتناقص طول الليل ويزداد طول النهار حتى يتساوى الليل مع النهار يوم21 مارس القادم أي يوم الاعتدال الربيعي.