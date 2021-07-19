تراند اليوم : صور : صورتان لفلسطين من أبرز أحداث عام 2014

غزة / مشرق نيوز

نشر موقع "سي ان ان" الإخباري الأمريكي 33 صورة لأبرز الأحداث العالمية، وتضمنت صورتين لفلسطين.

الصورة الأولى تتحدث عن فك الحصار المفروض على مخيم اليرموك، وخروج الناس بشكل نهر بشري، أما الصورة الثانية فتظهر تحدي شاب فلسطيني لجندي إسرائيلي ويقومان بتبادل التصوير بطريقة الـ"سيلفي".

لكن اللافت في هذه الصور أنها لم تتضمن أي صورة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يشير إلى تجاهل متعمد على ما يبدو لهذا العدوان.