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تراند اليوم : صور : صورتان لفلسطين من أبرز أحداث عام 2014

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غزة / مشرق نيوز

نشر موقع "سي ان ان" الإخباري الأمريكي 33 صورة لأبرز الأحداث العالمية، وتضمنت صورتين لفلسطين.

الصورة الأولى تتحدث عن فك الحصار المفروض على مخيم اليرموك، وخروج الناس بشكل نهر بشري، أما الصورة الثانية فتظهر تحدي شاب فلسطيني لجندي إسرائيلي ويقومان بتبادل التصوير بطريقة الـ"سيلفي".

لكن اللافت في هذه الصور أنها لم تتضمن أي صورة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يشير إلى تجاهل متعمد على ما يبدو لهذا العدوان.

  

   

   

   

   

  

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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