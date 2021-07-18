تراند اليوم : وفاة مصمم السلاح الأسطوري الروسي ميخائيل كلاشنيكوف

وكالات / مشرق نيوز

أكد الناطق الصحفي باسم رئيس جمهورية أودمورتيا الروسية فيكتور تشولكوف يوم الاثنين 23 ديسمبر/كانون الأول أن ميخائيل كلاشنيكوف مصمم الأسلحة النارية الخفيفة، أسطورة صناعة السلاح الروسي توفي عن عمر يناهز 95 عاما.

وكتب تشولكوف في صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "اليوم 23 ديسمبر/كانون الأول وصلنا خبر محزن، فقد توفي عن عمر يناهز 95 عاما، وبعد مرض خطر وطويل، المصمم البارز للأسلحة النارية الخفيفة ميخائيل تيموفييفيتش كلاشنيكوف".

وتجدر الإشارة إلى أن كلاشنيكوف كان قد دخل منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قسم العناية المركزة بالمستشفى في مدينة إيجيفسك عاصمة جمهورية أودمورتيا بمنطقة الأورال. RIA NOVOSTI VLADIMIR VYATKIN يذكر أن ميخائيل كلاشنيكوف ولد في 10 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1919 في إقليم ألطاي في الاتحاد السوفيتي.

وفي عام 1936 تم تجنيده للخدمة في الجيش الأحمر سائقا للدبابة بفوج الدبابات المرابط في أوكرانيا الغربية.

ومنذ عام 1945 بدأ ميخائيل كلاشنيكوف العمل على تصميم سلاح آلي يستخدم طلقات من عيار 7.62 مم. وفي عام 1947 فاز سلاح صممه كلاشنيكوف بمسابقة الأسلحة الخفيفة.

ومنذ ذلك الحين سميت هذه البندقية باسم مصممها لتشتهر بعد ذلك بهذا الاسم "كلاشنيكوف" التي تعرف كذلك باسم "AK-47". وتستخدم بندقية كلاشنيكوف في أكثر من 100 بلد في العالم، وأدرجت على قائمة أبرز ابتكارات القرن العشرين.

وتحمل المؤسسة الصناعية في إيجيفسك التي يجري فيها إنتاج السلاح اسم كلاشنيكوف.