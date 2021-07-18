تراند اليوم : الفاتنة الإيطالية نيكول مينيتي عميلة للموساد الإسرائيلي.

روما- الخليج 365:

قالت تقارير صحفية إيطالية أن نيكول مينيتي، المستشارة الإقليمية لحزب "فورزا إيطاليا" الذي يرأسه رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني ما هي إلا عميلة إسرائيلية.

وزعمت ذات التقارير أن الفتاة الجميلة المقربة جداً من مالك نادي ميلان كانت سبباً رئيسياً في توريطه بعلاقات نسائية مع فتيات قاصرات كانت أشهرهن المغربية روبي المحروقي.

وبات بيرلسكوني مهدداً بالسجن لإتهامه في قضايا معاشرة فتيات قاصرات زاد عددهن عن 33 فتاة.

ووفقاً لذات التقارير قد تكون مينيتي بنسيبة كبيرة جاسوسة كلفتها جهات إسرائيلية بالتقرب من بيرليسكوني وإحاطته بالفتيات، موضحةً أن عشيقة كريستيانو رونالدو السابقة تحكم قبضتها جيداً على مالك نادي ميلان، خاصة أنها عشيقته السرية التي تعرف كل أسراره.

الخطير في الأمر أن الفتاة المثيرة تمتلك الكثير من الأدلة المصورة على فضائح رئيس وزراء إيطاليا السابق الذي يرغب في العودة لساحة السياسة من جديد رغم كل ما يثار حوله من شبهات