تراند اليوم : برايان تايلور بريطاني أدمن على شرب البنزين..يتزود من المحطات

لندن- الخليج 365:

أدمن رجل بريطاني على شرب البنزين والاستمتاع برائحته دون أن يتضرر من ذلك.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن برايان تايلور (45 عاما) تم القبض عليه وهو يحاول التسلق إلى فناء مرآب للسيارات للحصول على مشروبه المفضل.

الرجل كان قد حكم عليه بالسجن، عام 2005، ومنع بموجب حكم قضائي من الدخول إلى محطات البنزين بعد أن مزق المضخات في عدة محطات ليتمكن من شرب النبزين واستنشاق رائحته.

لكن الرجل خرق مرارا الحظر الذي فرض عليه بعدم الاقتراب من المحطات وحمل البنزين في الأماكن العامة.

وقد شوهد مرتين في محطتين مختلفتين للبنزين في يوم واحد.

تايلور أقر أمام المحكمة بأفعاله وحكم عليه بالسجن لمدة 16 أسبوعا مع وقف التنفيذ ودفع غرامة 120 جنيها استرلينيا.