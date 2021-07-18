تراند اليوم : سعودي يحتفل مع زوجاته الأربع بطلاق احداهن

الرياض / مشرق نيوز

احتفل رجل سعودي مع زوجاته الأربع بطلاق إحداهن بحفلة أسماها "حفلة التقاعد"، التي وجد فيها مناسبة لمنح زوجته "بدل التقاعد أو نهاية الخدمة" على حد تعبيره، حسبما ذكر سي إن إن بالعربية.

وقال الزوج أبو عبدالله الدوسري، وهو من سكان محافظة وادي الدواسر، لصحيفة " سبق " إنّه طلب من إحدى زوجاته التنازل عنه لرغبته بالتجديد والزواج من رابعة، "فآثرت زوجته الثانية نفسها، ورضيت أن تتنازل عنه ولها أسبابها، بأنها أكبر منه عمراً ولديها أحفاد وراضية بأن يطلقها شرط ألا يترك الصرف عن منزله، ولا تترك بيتها التي عاشت فيه مع أبنائها."

وأضاف: "قدمت مبلغاً من المال جيداً هو بمثابة نهاية الخدمة ولها معزتها وقدرها ومنزلها وكل ما تريده، فأنا رجل أحب التعدد ولله الحمد ربي أعطاني القدره على الإدارة بين بيوتي الأربعة والمالية وكل شيء"، بحسب قلوه.

وبحسب الصحيفة فأن "مكافأة نهاية الخدمة" التي منحها الرجل لطليقته تبلغ نحو 5500 دولار.

ونقلت عنه قوله إنّه خطب ولكنه "فوجئ بأن له عدة ينبغي تقضيتها "عندما ذهبت للشيخ وعرف طلاقي للرابعة سببه الزواج الجديد" وبالتالي عليه الانتظار أسابيع أو شهورا، حسب حالة طليقته