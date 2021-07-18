تراند اليوم : سماء فلسطين تشهد أصغر وأخر قمر لعام 2013

رام الله / مشرق نيوز

تشهد سماء فلسطين مساء الثلاثاء الموافق الـ 17 لكانون أول/ ديسمبر الجاري أصغر وأخر قمر بدر في عام 2013.

وقال الموقع الفلكي الفلسطيني "إن القمر يصل إلى مرحلة البدر المكتمل، ويكون في مقابلة الشمس الساعة 11:29 ظهرا بتوقيت القدس".

وأضاف " سوف يشرق القمر بعد غروب الشمس في تمام الساعة 16:56، وسوف يسطع أمام مجموعة نجوم الجبار، بالقرب من نجم منكب الجوزاء الأحمر طوال الليل".

وأفاد أن القمر دائماً ما يتحرك باتجاه الشرق أمام خلفية النجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، موضحاً أنه وبسبب هذه الحركة باتجاه الشرق سوف يقع القمر قريبًا إلى المشتري مساء 17 كانون أول/ديسمبر.

واستطرد "وسوف يكون أقرب أكثر في مساء 18 كانون أول/ ديسمبر، حيث يظهر المشترى في الأفق الشرقي، بعد حلول ظلمة الليل وطوال شهر كانون أول/ديسمبر الجاري".

ونظراً لأن هذا القمر البدر هو الأقرب إلى الانقلاب الشتوي يطلق عليه "قمر الليل الطويل"، حيث أن النهار الآن قصير، في حين أن الليل يستمر فترة أطول في النصف الشمالي من الكرة الأرضية