تراند اليوم : مخرج الفيلم الأمريكي “The Citizen” سام قاضي يلتقي الإعلام العربي في دبي

مخرج الفيلم الأمريكي “The Citizen” سام قاضي يلتقي الإعلام العربي في دبي

سام قاضي: أتمنى أن يكون الشاب العربي قادرٌ على تحقيق حلمَه داخل بلدِه وفي أحضانِ بيئته التي نشأ فيها

دبي – احمد جمال المجايدة

عقد المخرج العالمي سام قاضي ذو الأصول العربية مؤتمراً صحفياً في غراند سينماز في دبي فستيفل سيتي تزامناً مع إطلاق آخر أعماله "The Citizen" من بطولة النجم المصري خالد نبوي وآغنس براكنر وكاري الويس وويليم آثيرتون وريزوان مانجي. حضرَ المؤتمر الصحفي أهل الصحافة والإعلام وعدد ممثلي الإستديوهات العالمية وبعض النجوم العرب والضيوف. تلى المؤتمر عرضاً خاص للفيلم بحضور المخرج.

تغيب النجم خالد نبوي عن المؤتمر الصحفي لأسباب خاصة طارئة، في حين حمَّل المخرج سام قاضي رسالة إلى الصحافة العربيَّة تقدم فيها بإعتذاره منهم على عدم تمكنه من الحضور إلى دبي متمنياً أن يتمكن من لقائهم في أقرب وقت ممكن، هذا وشدد على أهمية فيلم "The Citizen" لجهة المضمون الذي يطرحه، وأهمية مثل هذه الأعمال المشتركة التي تتناول مثل هذا الموضوع من وجهة نظر مختلفة. وشدد المخرج سام قاضي على أهمية الطرح الجريء والصادق في ما يتعلق بصورة الشباب العربي في الولايات المتحدة الأميركيَّة موضحاً: "حاولنا من خلال فيلم The Citizen إظهار الصورة الحقيقية للشاب العربي، وكسر النمطية التي دأب الغرب على إظهارها في إطار فنيّ ممتع ومشوق وحقيقي يصلُ إلى الجمهور من مغربه إلى مشرقه”. وأضاف قاضي:” هذا الفيلم مصمم ليتوجه لكل العالم، للمشاهد الأميركي والأوروبي والمشاهد العربي أيضاً، لذلك كان لا بد من وجود توازن معين ومصداقية كبيرة تنقل الإيجابيات والسلبيات في آن معاً”.

وعن عرض الفيلم عالمياً وعربياً، أكد سام قاضي أن فيلم “The Citizen” لم يواجه أية صعوبات لجهة التوزيع في العالم العربي، وأضاف:”نحن سعيدين بالتعاون مع غلف فيلمز بتوزيع العمل في العالم العربي، وقد بدأ عرض الفيلم في الخليج العربي ومصر ويلي ذلك لبنان والأردن خلال شهر يناير المقبل. فيلم “The Citizen” ليس بفيلم تجاري أنتجه إستديو معين، بل هو فيلم مستقل وهذا السبب الذي أدى إلي تأخير عرضه في الولايات المتحدة علماً أننا رفضنا العديد من العروض لنوزيع الفيلم على قنوات الكايبل بدلاً من عرضه في دور السينما. الموضوع الذي نطرحه في الفيلم حساس جداً بالنسبة للجمهور الأميركي، ومن المتوقع أن نلاقي صعوبات في التوزيع. ولكن بالرغم من ذلك تم إختيار الفيلم للمشاركة في مهرجان كان، وبعده في مهرجان أبو ظبي السينمائي الدولي، وهو الآن في دور العرض”.

أكدَّ المخرج سام قاضي على أن الفيلم قام بمجهود أشخاص من الغرب والشرق آمنوا بأهمية القضية وكانوا قادرين على إتمام العمل دون وجود أي نوع من التمويل من الحكومات العربية، وتمنى أن يأتي اليوم الذي يصبح هناك دعم حكومي وخاص لصناعة سينما ذات سمة عالمية قادرة على خلق توازن في الأفكار ووجهات النظر في ما يتعلق بمختلف القضايا وخاصة تلك التي تطال الشباب العربي في المهجر. وختم قائلاً” أتمنى أن يكون الشاب العربي قادر على تحقيق حلمه داخل بلده وفي أحضان بيئته التي نشأ فيها، وأن يكون في الدول العربية حلم يماثل الحلم الأميركي الذي يجعل شبابنا يصطفون على أبواب السفارات يومياً”.

نال فيلم “The Citizen” على جائزة أفضل فريق عمل تمثيلي وجائزة الفيلم الأكثر جماهرية في مهرجان بوسطن السينمائي 2012، ونال جائزة أفضل فيلم في مهرجان فيلم العائلة في هولييود بدورته الثامنة عشر18th International Family Film Festival (Hollywood) ، وجائزة إختيار المخرجين لأفضل صورة في مهرجان تري ميديا 2012 Tri-Media Film Festival

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