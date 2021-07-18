تراند اليوم : وفاة رجل ابتلع فأراً..حاول انقاذ زميلته

لندن- الخليج 365:

بعد أن سمع صراخ امرأة مفزوعة، قام رجل بالتدخل لإنقاذها من فأر لكن القصة لم تنته بخير.

القصة الغريبة، التي أوردتها صحيفة "مانشستر إيفننغ نيوز" البريطانية، تعود إلى عام 1875. وقد عثر عليها محررو الصحيفة أثناء تصفحهم لأعداد قديمة منها بمناسبة رأس السنة علهم يعثرون على قصص غريبة من الزمن الجميل.

في تلك السنة، كانت عاملة في مصنع تنجز عملها عندما اندفع فأر فجأة فوق طاولتها التي تعمل عليها.

سمع زميلها العامل الهمام، صرخاتها وهي مذعورة فأسرع إليها وأسمك بالفأر. لكن الكائن الصغير سرعان ما أفلت من يد العامل ليخرج من خلال قميصه مفتوح الرقبة.

وبينما كان الرجل يلهث من صدمة المفاجأة، اندفع الفأر داخل فمه ليبتلعه.

وقالت الصحيفة إن الفأر بدأ يعض حلق الرجل وصدره، وكانت النتيجة أن زميل العاملة الشجاع الشهم توفي للأسف بعد وقت قليل من العذاب المروع الذي عاشه.

ومن شبه المؤكد أنه لو كانت هناك مواقع إلكترونية في القرن التاسع عشر، لكانت هذه القصة قد غزت الانترنت وتحولت إلى فيروس.