تراند اليوم : لندنيون يكتشفون: الزواج أفضل الحياة سعادة

لندن- الخليج 365:

قالت دراسة جديدة، اليوم الجمعة، إن الزواج هو أفضل الطرق للحياة السعيدة. ووجدت الدراسة، التي شارك بها 2000 بريطاني، أن المتزوجين أكثر سعادة على المستويات الشخصية وأكثر استعداداً للنجاح من الأشخاص الآخرين.

وأكدت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي اكسبريس"، أن 52% من هؤلاء المشاركين أكدوا أنهم سعداء أو سعداء جداً بمستوى نجاحهم، غير أن النسبة ارتفعت إلى 60% بالنسبة للأشخاص المتزوجين.

ووجدت أيضاً أن السعادة الشخصية بمستويات النجاح ترتفع مع تقدم الناس في السن، بفضل الاستفادة من تجاربهم وإنجازاتهم السابقة.

وقال، مارك إلبورن، المدير التنفيذي لمؤسسة (جي إي) التي أجرت الدراسة، "إن النجاح لا يعني الشهرة والثروة فقط، بل تحقيق ما هو مطلوب من إنجازات، ووجود أسرة يمنح الأشخاص الأمن والمهارات لتحقيق ذلك".

وأضاف إلبورن "من المثير للاهتمام أن نلاحظ أهمية التوازن بين الأسرة والأصدقاء وزملاء العمل لضمان حصول الناس على شعور السعادة والنجاح في الحياة".