تراند اليوم : أبوظبي الإمارات تطلق برنامجها الصباحي الجديد "صباح الدار"

أبوظبي الإمارات تطلق برنامجها الصباحي الجديد "صباح الدار"

أبوظبي – احمد جمال المجايدة

أطلقت قناة أبوظبي الإمارات ضمن دورتها البرامجية الجديدة برنامج "صباح الدار"، أضخم برنامج منوعات يومي ، يتم بثّه على الهواء مباشرة طوال أيام الأسبوع. ويمثل "صباح الدار" عودة قوية للبرامج الصباحية على قناة أبوظبي الإمارات فهو يمزج بين الحيوية والتنوع من خلال عرض سلس ومتناغم لجميع الأحداث والمناسبات التي تجري في العاصمة أبوظبي وبقية إمارات الدولة.

وتعليقاً على انطلاق البرنامج قال عيسى الميل مدير قناة أبوظبي الإمارات، "يمثل صباح الدار نافذة يومية تنقل المشاهد إلى أماكن مختلفة في أبوظبي وجميع أنحاء الإمارات، لتعرّفه على أصالة الشعب الإماراتي وحضارته المتجذرة، . ويهدف إلى إظهار الوجه الحضاري للإمارات وما وصلت إليه من تقدم في جميع المجالات، وتقديم مادة حيوية تتفاعل معها الأسرة الإماراتية، وتعكس حياتها وثقافتها وتنقل صورة الحياة العصرية التي يعيشها الإماراتيون والمقيمون على هذه الأرض الطيبة."

وأضاف الميل، "نعمل في أبوظبي الإمارات لنكون مرآة لشعب وثقافة الإمارات من خلال رصد نبض الشارع وكل ما يهم أبناء الدولة. لذلك فإن البرامج التي نختارها ما هي إلا تجسيد لهذا الهدف الذي نسعى إليه، ونحن نعقد آمال كبيرة على برنامج صباح الدار ليكون عنصراً أساسياً ضمن مجموعة البرامج الجديدة التي أطلقتها قناتنا في شهر ديسمبر".

من ناحية أخرى قالت الإعلامية نشوة الرويني، الرئيس التنفيذي لشركة بيراميديا، الجهة المنفذة للبرنامج، "صباح الدار يختلف عن الكثير من البرامج الصباحية كونه يتطرق إلى جميع مجالات الحياة اليومية للفرد ويستمر طوال أيام الأسبوع. ويقوم بتقديم مادة إعلامية يتفاعل معها المواطن وتعكس احتياجاته، وحياته، وثقافته وهويته الإماراتية. كما يهدف البرنامج إلى تقديم محتوى يسهم في خلق نمط أفضل لحياة المجتمع الإماراتي على كافة الأصعدة."

وأضافت الرويني، يمثل البرنامج الصباحي فكرة برنامج تليفزيوني رائد تتوافق مع الريادة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات ولا سيما الإعلام الذي بات علامة مميزة في سماء الوطن العربيوالتي قطعت فيه الدولة شوطاً كبيراً ومهماً جعلها تحتل مركز الصدارة.

يتضمن البرنامج فقرات متنوعة تسير بخطى مركزة وسريعة على مدار ساعات بثه. و حرص فريق العمل على تنويع محتوى البرنامج من حيث تعدد القوالب الفنية لفقراته ومواءمة الصورة والصوت بكامل تفاصيلها الفنية، لتحقيق هدف الوصول إلى كافة أفراد الأسرة.

ويضم صباح الدار عدداً من الفقرات الثابتة والأسبوعية من ضمنها أخبار الإمارات في عيون الصحافة المحلية والعالمية، ودرب السلامة الذي يتحدث عن الحالة المرورية في الدولة، وفقرة “مرحب الساع” مع ضيف مميز، والفقرة الرياضية مع تمارين الصباح المفيدة.. ومن الفقرات الأسبوعية زينة الحياة مع سارة المرزوقي حول الطرق المثالية في تربية الأطفال، وهناك فقرات تتناول مواضيع صحية وجمالية وتكنولوجية، إضافة إلى الموضة والأزياء، كما يستضيف البرنامج عدداً من المشاهير والخبراء والمتخصصين لإغناء فقراته بالمعلومات والنصائح المفيدة.

ويتناوب على تقديم “صباح الدار” ثلاثة مذيعينرئيسيين هم ندى الشيباني، رحاب عبدالله، عبدالله بن حيدر، بالإضافة إلى عدد من المواهب الإعلامية الإماراتية من المذيعين الذين يقدمون فقرات البرنامج المتعددة. ويبث صباح الدار من الأحد إلى الخميس الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت الإمارات، ويومي الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة صباحاً.