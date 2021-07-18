تراند اليوم : فتوى جديدة تحدد شروط العزاء في الإسلام .. تعرف عليها

الرياض / مشرق نيوز

أكد مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ على أن ما يعمد إليه بعض الناس من استئجار الاستراحات والفنادق لإقامة العزاء مخالف لما شرّعه الله.

وقال المفتي خلال خطبة الجمعة بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض أن تقديم العزاء تسلية للمصاب ودعاء له بالصبر والثبات في مصيبته، ولكن الجلوس الطويل للعزاء وتعطيل الأعمال والمواعيد والمبالغة في موائد الأطعمة وتحويل العزاء إلى ضحك وسرور غير مشروع في الإسلام وفق ما ذكرت صحيفة " الأنباء " الكويتية.

وأضاف المفتي أن العزاء يقدم متى ما رأى المعزي ذوي المتوفى في السوق أو المسجد أو الشارع أو نحوها، كونه من حقوق المسلم على أخيه المسلم وقوفا بجانبه وتضميدا لجراحه، مبينا أنه يدعو كذلك للمتوفى بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة، ولكن لا يجوز النياحة عليه ورفع الصوت ولطم الخدود وشق الجيوب.