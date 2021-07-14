الاكثر مشاهدة اليوم - ملك البحرين يعين رئيسا للبعثة الديبلوماسية في إسرائيل

خبرني - أفادت مصادر اعلامية بحرينية أن الملك البحريني حسن بن عيسى آل خليفة، عيّن، الثلاثاء، السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الديبلوماسية للملكة في اسرائيل، وقام الجلاهمة بتأدية القسم أمامه.

ووفقا لما نشرته وكالة انباء البحرين، فان العاهل البحريني استقبل الجلاهمة اليوم في قصره بمناسبه صدور المرسوم بتعيينه و"تشرف بأداء القسم القانوني أمام الملك" و"هنأ الملك الجلاهمة، متمنيا له التوفيق لتعزيز رسالة البحرين النبيلة للسلام وقيم التسامح والتعايش السلمي المشترك".

ولم يتطرق البيان الى موعد وصول البعثة الديبلوماسية الى اسرائيل او درجتها الديبلوماسية، ويشغل الجلاهمة منصب مدير العمليات في وزارة الخارجية البحرينية وعمل سابقا نائب رئيس البعثة الديبلوماسية للسفارة البحرينية في الولايات المتحدة من عام 2009 حتى عام 2013.

وعينت اسرائيل الديبلوماسي ايتاي تاغنر قائما لاعمال السفارة في المنامة، ووقعت إسرائيل والمملكة البحرينية اتفاقيات تحالف وتطبيع علاقات برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.