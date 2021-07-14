الاكثر مشاهدة اليوم - تطورات إصابة نيكول سابا بكورونا

كشفت الفنانة المصرية، نيكول سابا، الاثنين، تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت سابا شفاءها من الفيروس، بعد أن جاءت نتيجة مسحتها "سلبية"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وغردت نيكول سابا لمتابعيها: "لما بتطلع مسحتك سلبية بتحس كأنك خلقت عن جديد وعندك طاقة رهيبة ترغب في تفجيرها وتنطلق منها أهم شيء لأنك تشعر أنك ما كنت عايش وكل شيء كان واقف حولك والوقت لا ينتهي أبد.. الحمدلله على نعمة الشفاء والصحة وما هو قادم اكيد احلى.. لأنك أقوى".

​وكانت نيكول سابا أعلنت، قبل أسبوع، عن إصابتها وزوجها الفنان، يوسف الخال، بفيروس "كورونا" المستجد.

ونشر برنامج "ع غير الكوكب"، الذي تبثه قناة "إم تي في" على حسابه في موقع تويتر، خبر إصابة الفنانة اللبنانية وزوجها بكورونا.

وعلقت نيكول سابا بتغريدة على حسابها قالت فيها "حمد لله على كل شيء".

يشار إلى أن العديد من الفنانين العرب أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد وشفيوا منه، من أبرزهم يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج خالد يوسف والفنانة السورية جومانة مراد، والفنانة المصرية نجلاء بدر، والفنان المصري أمير كرارة، والفنان المصري خالد النبوي.

ومن أبرز الفنانين الذين توفوا نتيجة "كورونا"، الفنانة المصرية رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا العام الماضي بعد صراع مع الوباء العالمي.