تراند اليوم : حالات و اتس اب عيد الاضحى جديدة 2018 توبيكات واتس اب

حالات واتس اب عيد الاضحى جديدة رائعة تحمل أجمل الكلمات والعبارات التي تُعبر عن فرحتنا بقدوم العيد، عيد الأضحى المبارك هو عيد أخصه الله تعالى لكافة المسلمين، قديمًاكان الناس يحتفلون بعيد الأضحى من خلال الزيارات والمعايدات المباشرة،

حالات و اتس اب عن عيد الاضحى

إليكم هنا باقة حالات واتس اب عن عيد الاضحى، مجموعة من الجمل التي تصلح لكي نضعها كحالات على الواتس اب برنامج التواصل الاجتماعي المعروف.

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حلات العيد شوفتكم

حلاته نلتقي معكم

عساكم من العايدين

واسعد ناس بأعياده

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يا حظك

يا بختك

يا عمي من قدك

أنا أول شخص يقولك

“ع”ي”د”ك”م”ب”ا”ر”ك”

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من قالك إني في عيد أو إني سعيد يوم أشوفك هو العيد وكل عام وإنت بعمر

ألا يا عقد من الماس

ألا ياللي القمر جارك

أقولك قبل كل الناس

يجعل عيدك مبارك

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باقة أزهار وورود

وسلة بخور وعود

والعيد عليكم يعود

وكل عام وانتم بخير

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اسأل من اعد العيد

وطوى الشهر الفقيد

يمدكم بعمر مديد

يجعل حياتكم عيد سعيــد

قبل تنشغل الخطوط

و الشبكة تصبح إخطبوط

طوط طوط

كل عيد وأنت مبسوط

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كـــ أحبك ــــل

عـــــ و ــــام

وإنــ أموت ــت

بخيــ فيك ـــــر

يا ورد مين يشتريك

وللحبيب يهديك

ويقوله كل عام وإنت بخير

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كـــ العيد ــــل

عــــ من ــــام

وإنــ دونك ـــت

بخيـ مايسوى ــر

يا شمس الشموس

يا بهجة كل النفوس

نوري على حبيبي ضياكي

وقولي له كل عام وإنت بخير

**

كــــ يا ـــــل

عـــ أغلى ــام

وإنـــ ما ــــت

بخيــ عندي ـــر

أهديك عطر الورد وألوانه

وأرسل جواب أنت عنوانه

اهنيك بمقدم العيد وأيامه

***

وضعي معك يازين مافيه تجديد

الحال نفس الحال ماضي وينعاد

**

يا حمامة روحي وخبريه

ولهانة أضمه وبوس أنزل فيه

وبأحلى التهاني أخصه وأهنيه

وأقوله كل عيد وأنت سعيد

**

كـــ حبك ــــل

عـــ في ـــا م

وإنــ دمي ــت

بخيـ يسري ــر

**

قبل كل الناس

أسارع قلبي والإحساس

وأرسلك مسج حساس

يقولك كل عام وإنت أغلى الناس

**

كــــ يا ــــل

عـــ أروع ــام

وإنــ ما في ــت

بخيــ الكون ـــر

كــ أهديك ـــل

عـــ عمري ــام

وإنـــ لو ـــت

بخيــ حبيت ـــر

**

*************

أتحرى العيد أكثر من طفل

و أتعذر فيه لأجل اسأل عليك

واسرق النظرات منك بالخجل

فيه ابارك لك و أبارك عمري فيك

السلام أصل المعزه وحبة الخشم إحترام

والرفيق الكفو عده مثل جاهك وأحشمه

وأرفعه في القدر مابين الثريا والغمام

حيث لامنك بغيته مايبيلك تزهمه

محزم به شد ظهرك لاألتقوا وقت الزحام

كل عام وانت بخير

لنا أحباب لايسكنون بقربنا،،

ولكن يسكنون بقلوبنا،،

يظل شذى ذكراهم يعطر قلوبنا،،

كلما نضبت ينابيع المودة في حياتنا،،

أغلا الأشواق نبعثها لكم،،

تحياتي معطره باطيب العود_

عيد سعيد

**

حب

والحب

أفراحنا

قلوب

تعيشكم

ذكرى

ولقاء

وأشواق ….. كل عام وانت الحب لكل الناس

بكرة العيد

وأتمنى تكون سعيد

وتلفي على قلبي الوحيد

وتهديه هدية العيد

كــ إنت العيد ـــل

عــــ وأحلى ـــام

وإنـــ ما في ـــت

بخيـــ العيد ــــر

**

العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودك

والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربك

كل عام وإنت بخير

كــــ ربــي ـــــل

عــــ احفظه ـــام

وإنـــ ويسر ـــت

بخيـــ أمره ــــر

برودكاست واتس اب لعيد الاضحى 2018

إليكم هنا مجموعة حالات للواتس اب يُمكنكم أن تضعوها على حساباتكم الشخصية على هذا التطبيق الشي اشتهر استخدامه بشكل كبير، وكل عام وانتم بخير.

لئن سبقتني بالتهنئة فذاك لطيبك.

وإن سبقتك بها فلقدرك ومكانتك.

ولك من لساني أحلى تحية !

و كل عام وانتم بخير

صباحك” حب ”

لك

بإشراقة

كل

شمس

تنهيدة

ذكرى

عابقة

لست أول المهنئين..

لكنني أرقهم كلمة،، وأصدقهم مشاعر وألطفهم عبارة

أنتقي أحرفي بكل إتقان ليس لأنني مبدع الكلمة..

بل لأنني سأوجهها لمن تثنت لأجله الجمل!!

طربآ لقدومها إليه

أهنئك

بمناسبة قدوم العيد السعيد

هلت الاعياد وبينهم افضل .. عيد الاضحي .. مبارك عليكم

بارك الله لكم في اعمالكم واعماركم واعادكم على امثاله .

*رسالتك احلي من الورد انا في الحج وادعو لك بالخير يا صفوة الاصدقاء .

*قبل الزحمة والمواعيد وقبل صوم عرفة ليلة العيد وقبل تعليق الضحايا بالمعاليق اقول ( يا عسي عيدك سعيد )

. جعل الله فجر يوم عرفة لكم نور وظهره سرور وعصره استبشار ومغربه غفران وجعل لك دعوة لا ترد ووهبك رزق لا يعد وفتح لك باب في الجنة لا يسد .

*اللهم اغفر ذنوبنا بعدد ( لبيك اللهم لبيك ) تقبل الله طاعتكم .

*دام الله لك الاعياد دهورا والبسك من تقواه نورا .

. من عادتك دايم على الطيب سباق واليوم ابي تسمح نرد معروفك .. نبعث تهاني العيد مع كل الاشواق والعيد الاكبر يوم نسعد بشوفتك ..

. نسال الله لنا ولاهل عرفة .. ذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مجابا وعيدا مباركا .

. بكل زخة مطر وبعدد من حج واعتمر اهنيك بقدوم العيد .

*ادام الله لكم الاعياد دهورا والبسكم من تقواه نورا .

هالعيد مبارك أنت وكل أهل دارك .

. مع توافد الحجيج واطلالة يوم العيد اقولك عيد سعيد وعمر مديد

*يارسالة الشوق أوصليه وسلمي على الغالي وقبليه وباليوم المبارك هنئيه

.أعادكم الله من السالمين الطائعين لرب العالمين حجاج زوار إن شاء الله

ذكرناكم والذكرى مؤرقة أحببناكم ملء قلوبنا فتهنيئة خاصة تقبل الله منكم

.بالعيد نرسلها رسالة تهنئة تصافحكم بالنيابة عني.. أنتم في القلوب أحبتي

.صباح خاص للغاليين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم من العايدين

بكل زخة مطر وبعدد من حج و اعتمر أهنيك بعيد الاضحى يانظر

لو كنت ماتهمني ماسبقت الغير ،،،،،وقلت لك كل عام وانت بخير

.ياليتنا معكم نفرح ونتصافح بالعيدنهني ونتسامح أنتم بالقلوب رغم البعاد

.من عادة العيد إن الناس تفرح فيه لكن إنت عكس الناس العيد يفرح بك

.بكل زخة مطربكل رشةعطر بعدد من حج واعتمر اهنيك بقدوم العيد يا اغلى البشر

.ادام الله لكم الاعياد دهورا و البسكم من تقواةنورا عيدكم مبارك

الديرة وطيورها وشمسها و بحورهاتقول مبارك عليك العيد يانورها

.بالخير مسيناك وبالورد رشيناك وبقدوم العيد هنيناك ولوخدك قريب بُسناك

.كل عام وانت بالف خير وصحة وسلامة وعافية وعساك من عوادة

.قالوا: وين عيدك قلت: بعيونه قالوا: تحبه قلت: ما شوف العيد بدونه

.في مساء ساحر مع دعاء طاهر اهدي باقة ورد عاطر لاحلى من مر على الخاطر كل سنة و انت على البال حاضر