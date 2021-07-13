تراند اليوم : صور تكبيرات العيد 2018 تكبيرات عيد الاضحى مكتوبة

صور تكبيرات العيد، صور تكبيرات عيد الاضحى، أيام قليلة ويستقبل المسلمون عيد الأضحى المبارك، والذي يُصادف الأول من شهر سبتمبر القادم، حيث نعيش هذه الأيام المباركة التي تسبق العيد، وهي عشر ذي الحجة التي نتقدم بها إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام والصلاة والأعمال الصالحة، من أجل الفوز بثوابه وأجره الكريم، فهي خير أيام الدنيا شهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفضلها، وأقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العزيز، في هذا الجمهور نقدم تشكيلة من صور تكبيرا العيد مع خلفيات دينية وإسلامية لموسم الحج والكعبة المشرفة .

تكبيرات العيد مكتوبة

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد.

الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً.

لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ.

لا إله إلا الله و لا نعبدُ إلا إياهُ، مُخلصين له الدين و لو كره الكافرون.

اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً.

صور تكبيرات عيد الاضحى المبارك

تكبيرات العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كلمات يرددها المسلمين فى عيد الأضحى المبارك وعيج الفطر، أيام حيث أيام قليلة ويستقبل المسلمون في جميع انحاء العالم عيد الأضحى المبارك مكبرين ومهللين إبتهاجاً وفرحاً بالعيد الكبير وإحياءاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يوافق عيد الأضحى المبارك الليوم العاشر من شهر ذي الحجة، خير شهور السنة، وأيامه هي أفضل أيام الدينا، حيث أقسم الله تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم، وشهد الرسول صلى الله عليه سلم بفضلها، ففي هذه الايام المباركة التي تحمل الخير والبركة للمسلمين، تكثر العبادات والطاعات والاعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه طمعاً بثاوبه وأجره الكبير .

ويبدأ التكبير في ليلة العيد بالمساجد والمنازل والطرقات واأسواق بالمنازل عن غياب الشمس، برفع الرجال أصواتهم، والأظهر إدامة التكبير حتى إحرام الإمام بصلاة العيد، بينما من لم يصلي مع الإمام، فإنه يكبر حتى ينتهي الإمام من الصلاة ومن الخطبتين.

ومن أجمل النفحات الإيمانية التي ينشرح لها الصدر ويغزو الإيمان وحب الله عز وجل قلب المسلم، هي التكبير فجر يوم العيد في المساجد بعد الغنتهاء من صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، حيث يتجمع الأطفال والشيوخ والشباب حول مأذنة المسجد مكبرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، حتى موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، كما أن التكبير يكون أثناء الذهاب إلى المسجد، وبعد الخروج منه، وأثناء نحر الأضاحي، ففي هذا اليوم المبارك يجهر المسلمون بذكر الله عز وجل، من أجل البركة والخير والثواب ومباركة أعمالهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل .