تراند اليوم : تغريدات شعر عن عيد الاضحى 2018 ابيات شعر عن عيد الاضحى

لم يقف الشعراء عن تجسيد وتوظيف الكلمات والعبارات الرائعة في وصف الأعياد، وعيد الأضحى بشكل خاص، هنا تغريدات شعر عن عيد الاضحى 2018 ومجموعة ابيات شعر عن عيد الاضحى فيها الكثير من الكلمات المعبرة عن الفرحة والسعادة التي تملأ قلوب الكبار والصغار، وذلك احتفالًا بهذا العيد الجميل، لذا اخترنا لكم هنا مجموعة تغريدات شعر عن عيد الاضحى لتتمكنوا من مشاركتها مع اصدقائكم على تويتر، وهي تصلح أيضًا لكافة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهذه الأشعار من مظاهر الاحتفال بالعيد التي يُقدم عليها الجميع.

اشعار عن عيد الاضحى

مجموعة من الاشعار والابيات التي فيها كلمات معبرة عن الفرحة والسعادة بقدوم عيد الاضحى المبارك، شاركوا هذه الأبيات مع أحبتكم وأصدقائكم على تويتر والفيس بوك، وكل عام وانتم بخير.

يضحك واشوف العيد فـ ضحكة شفآه

ماهوب عيد النآس عيدي لحالي ��

عيدي معك ماهو محدد بالأيام !

في كل يوم اكلمك يعتبر عيد��

عيدك مبارك) ياأجمل من سكن وجداني

كل عام ٍ وانت أغلى من يمـر طاريّـه

كيف أنا ماعايدك ياللي غـلاك أشقانـي

كيف أبنسى؟ وانت يوميا ً تجيبه فيّـه!!

أشهد إن العيد هذا غيييير وطعمه ثانـي

يوم اشوفك فيه راجع لي مصفي النيّـه

إنت تامرني ياعمري/ كيـف تترجانـي؟

بس أشّر لـي وأجيلـك كلـي برجليّـه

في غيابك زاد عشقي.. وكثروا خلانـي

والله العالم لو أحسب وصّلـوا للميّـه!

كنت أبهرب من شماتة ربعي وعدوانـي

يوم تتركنـي لحالـي أصطفـق بإيديّـه

لكن الحين انت في قلبي هنـا وحدانـي

وكل هالميّه فـوجودك حاجة ٍ منسيّـه

ياغناتي.. ياربيـع القلـب.. ياتحنانـي

اضحك وخـل الحيـاه ألوانهـا ورديّـه

لابغيت أعزف وأغني بك تطيب ألحانـي

والقصايد في وصوفك تنكتـب عفويّـه

والله إني يوم شفتك أورقـت أغصانـي

وأزهرت في صبح عيدي (ورده سعوديّه)

لارجع خلي لحضني وصـار يترجانـي

مانظرته – مثل غيري – نظرة ٍ دونيّـه

الكبر لله ياقلبي وغيـر وجهـه فانـي

والمحبه رغم بعدك هيّه زي مـا هيّـه

(عيدك مبارك).. لغيرك مانطقها لساني

كيف أبنطقها وغيـرك مايمـر طاريّـه

عيدي أنت، ودام بكره يوم عيد

الوعد بكره وموعدنا هنا

أبغى لامن قلت لك عيدك سعيد

تبتسم وتقول لي عيدك أنا

#عيدي_معك .. ماله شبه ماله اجناس /

يا حظ من شافوك ويعايدونك ،

من عايدك ما هو مثل باقي الناس /

عيده خلصْ ، من يوم شاهد عيونك

خل عيدي صوتكك بأول العيد..

يبدا به عيدي ياأجمل أعيادي ❥

لهم العيد وأما انا فـ أنتِ عيدي

يتجدد عيدي مع كل نبضة قلب

ومع كل رفة جفن أحبك يا عيدي

قصيدة عن عيد الاضحى

اخترنا لكم أعزاءنا الزوار قصيدة شعر عن عيد الاضحى، حيثُ فيها ابيات يُمكنكم الاقتباس منها أو أخذها كما هي وإرسالها من خلال رسائل نصية قصيرة على هواتفكم المحمولة.

عساك من عوادة اللي تعودة ……اللي سقاني ذبلة في ضحى العيد

الجادل اللي كن زمة نهودة……نبت الزبيدي في محاجر جليعيد

من خلقة الدنيا وبنيت عمودة……والبيض في كيد الهوى كيدهن كيد.؟

نمر علي وضحى قصيدة شهودة….ومن قبلنا عينت ((((عليا وأبا زيد))))

ولد الخفاجي راح وأمة تذودة………خذن قلبة بلمنى والتواعيد

يبي يوري مع هل الخير جودة……..وأخر لنا (قصر الأخيضر , وعربيد)