تراند اليوم : اجمل كلمات عيد الاضحى 2018 عبارات حلوة عن العيد

اجمل كلمات عيد الاضحى 2018، انتقينا لكم هنا مجموعة عبارات حلوة عن العيد، فهي من اكثر الأمور التي يسعى للحصول عليها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن بدورنا سنضع بين أيديكم اجمل كلمات عيد الاضحى التي ستكون خير طريقة لكم لتعبروا عن سعادتكم بقدوم هذا العيد المبارك، حيثُ يسعد الأطفال والكبار أيضًا بهذا العيد الذي يختلف عن عيد الفطر.

هنا اخترنا مجموعة كلمات عن عيد الاضحى، وانتم ما عليكم إلا الاختيار من بين هذه الكلمات التي تُعبر عن فرحة العيد، فهي كلمات معبرة وبشدة عن جمال هذا اليوم المميز في حياة المسلمين.

وللفرحه وجود

ولايام العيد وقت محدود

فلك تهنئه بلا حدود

كل عام وأنتم بخير

بالعود والبخور

برشات العطور

باسمى ايات السرور

نبارك لك بعيد الفطر السعيد

كل عام وأنتم بخير

العيد والله يوم اشوفك

وتلمس كفوفي كفوفك

اه ياوقت التلاقي

ليته يتحقق وتكمل افراحي

كل عام وأنتم بخير

أنا ما أقول :

كل عام وإنت بخير

لكن أقول :

انت الخير لكل عام

أحب أسابق الأنفاس

وأقول قبل الناس

وبصادق الإحساس

كل عام وانت بخير

كل عام وأنتم بخير

قلبي يبيك

ودوم يشتريك

وبنبضه وحبه يرويك

وبحنانه يدفيك

وبقرب العيد يهنيك

كل عام وأنتم بخير

الكل بالعيد فرحان

إلا أنا زعلان

ودي أقولك

كل عام وإنت بخير

وإنت قريب وأخذك بالاحضان

كل عام وأنتم بخير

المرسل:

واحد من الناس

المستقبل:

أعزوأغلى الناس

النص:

عيدك سعيد قبل كل الناس

كل عام وأنتم بخير

عيدك مبارك

يا قاطع أخبارك

العيد بلا وصالك

ماله بهجة ولا فرحة

وإنت بعيد عن أحبابك

كل عام وأنتم بخير

هنيت نفسي فيك من قبل اهنيك

بالعيد يا اجمل عيد من قبل عيدي

للعيد فرحة وانت بعيون مغليك

منك اجمل ايام الفرح تستزيدي

بالعيد جيت بصادق الشوق اهنيك

واقول لك يعل عيدك سعيدي

كل عام وأنتم بخير

فرحة الأعياد بشوفك تكتمل

وانت عيد القلب يومه يحتويك

وشيفيد القول وترتيب الجمل

دام كل حروف حبي تنتخيك

والرسايل بيننا همزة وصل

وعيدك مبارك عسا الفرحة تجيك

والكواكب دايرة دورة زحل

والقمر طالع بنوره يحتريك

كل عام وأنتم بخير

لا تحلم اني اقول لك

إلى من قطف الإبتسامة

وطبعها على أحزاني

إلى من علمني هندسة العبارة

وكسر حواجز قلمي

إليك أرسل مسجي

قبل كل البشر أعايده

كل عام وانت بخير

كل عام وأنتم بخير

تضيق شرايني

وتنسد أوردتي

وتختنق أهاتي

عندما يراودني شعور

أن العيد سيأتي

ولن تكون بجانبي

كل عام وأنتم بخير

الكل بالعيد فرحان

إلا أنا زعلان

ودي أقولك

كل عام وإنت بخير

وإنت قريب وأخذك بالاحضان

كل عام وأنتم بخير

المرسل:

واحد من الناس

المستقبل:

أعز و أغلى الناس

النص:

عيدك سعيد قبل كل الناس

كل عام وأنتم بخير

أجمل باقة ورد أرسلها

من قلبي وأحطها بإيديك

تنشر العبير الفواح حوليك

وتقولك كل عام وإنت بخير

كل عام وأنتم بخير

عيدك مبارك

يا قاطع أخبارك

العيد بلا وصالك

ماله بهجة ولا فرحة

وإنت بعيد عن أحبابك

كل عام وأنتم بخير

فديت الي تذكرني

ودايم أنا على باله

فديت اللي عايدني

وربي يحقق أماله

كل عام وأنتم بخير

كل عيد

وانت لربك طايع

لنبيك تابع

لدينك رافع

ولاهلك نافع

كل عام وأنتم بخير

للكلمه ردود

عيد سعيد

لكن بقول لك شي واحد

انت سعادة كل عيد

كل عام وأنتم بخير

العيد يكمل بوجودك

وعيديتي تحلى من جيوبك

يا ربي متى أشوفك وأقولك

كل عام وأنا محبوبك

كل عام وأنتم بخير

في خافقي شوق وغرام

وفي نظرة عيوني كلام

تقولك كل عام وإنت بخير

والعيد من غيرك ظلام

كل عام وأنتم بخير