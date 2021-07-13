تراند اليوم : متى عيد الاضحى المبارك 2018

متى عيد الاضحى المبارك 2018 سؤال بنتظر الاجابة عليه الكثير ؟؟.. ان للمسلمين عيدان عيد الاضحي وعيد الفطر حيث يحتفل المسلمين في هذه الاعياد التي شرعها الدين الاسلامي علي مدار عدة ايام فلنتعرف علي موعد عيد الاضحي المبارك او ما يسمي بالعيد الكبير وموعد اليوم الذي يسبقه وهو يوم عرفه المبارك والذي يصوم فيه المسلمين عادة ونحمل لكم هنا معلومات عن عيد الاضحي المبارك الذي ينتظره الكثير والذي يحمل ايضا اياما مباركة ونوايا حسنة ومغفرة والاحساس بالفرح بمناسبة العيد كما ان من شعائر الدين الاسلامي اطلاق بعض التكبيرات في المساجد وصلاة العيد في العراء والذي يميز عيد الاضحي المبارك وينبت في النفس الشعور بالفرحة والسعادة العارمة .

موعد عيد الاضحي المبارك 2018

تتوكل المملكة العربية السعودية في مراقبة و رصد ومعرفة مواعيد عيد الفطر وعيد الاضحي المبارك فلكيا كما حددت المملكة موعد وقفة عرفة هو يوم 20 اغسطس 2018 ، على ان يكون موعد أول ايام عيد الأضحى فلكيا فى السعودية وكل العالم الاسلامى هو يوم الثلاثاء 21 اغسطس 2018 .