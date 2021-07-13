تراند اليوم : تغريدات عن عيد الاضحى 2018 كلمات رائعة عن عيد الاضحى

تغريدات عن عيد الاضحى فيها كلمات معبرة عن فرحة الأطفال بهذا العيد الجميل، العيد الذي يذبحُ فيه المسلمون الأضاحي سُنة عن النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم، واقتداءًا بسيدنا إبراهيم عليه السلام، حيثُ كُلنا يعلم أنّ نبي الله إبراهيم أقدم على ذبح إبنه اسماعيل، وذلك بأمر من الله تعالى، ولكن عندما همّ بذبحه فداه الله بذبحٍ من السماء، ويُقال أنّ هذا الفدو هو كبش كبير لكي لا يفعلها سيدنا إبراهيم.

في العيد نصلُ الأرحام، ونزور الأقارب والأصدقاء، فهذه من المظاهر والعادات المستحب فعلها في العيدين وليس فقط في عيد الأضحى، ويتمّ ذلك بعد ذبح الأضاحي، حيثُ يتمّ ذبح الأضاحي في عيد الأضحى بعد صلاة العيد، فقد قال تعالى في كتابه العزيز: “إنا أعطيناك الكوثر فصلّي لربك وانحر”، وفي هذه الآية دليل على وجوب الذبح بعد الصلاة ولا يصح قبلها.

تغريدات عيد الاضحى تويتر 2018

باقة من أجمل وأرق الكلمات والتبريكات التي من الممكن أن نستخدمها على مواقع التواصل الاجتماعي عامة وعلى موقع تويرت بشكل خاص، فقد حرصنا على توفير مجموعة من تغريدات عن عيد الاضحى لكي تحصلوا عليها بكل سهولة.

جعل الله فجر يوم العيد نور

وظهره سرور

وعصره استبشار

ومغربه غفران

وجعل لكم دعوة لاترد

ووهبكم رزق لايعد

وفتح لكم باب في الجنه لايسد

وكل عام وأنتم بخير

كل عيد وأنت لربك طائع ..

ولنبيك تابع ..

ولدينك رافع ..

ولأهلك نافع ..

عيدك مبارك, وكل عام وأنت بخير

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم

بوسط القلب مسكنكم وبعيد الاضحى أهنيكم

كل الحكاية في الرسالة تهاني ..

يزفها موكب من الورد والطيب ..

تحمل تهاني العيد بأصدق معاني ..

وأعذب كلام الشوق من غير ترتيب ..

وأجمل تباريك الفرح والأماني ..

وكل عام وأنتم بخير

إلى من قطف الإبتسامة

وطبعها على أحزاني

إلى من علمني هندسة العبارة

وكسر حواجز قلمي

إليك أرسل رسالتي

قبل كل البشر أعايده

كل عام وإنت بخير.

باقة من الورود لك بقدوم عيد الاضحي المبارك معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

– بكل انـواع البخـور وبكل عطر الزهور وبكل اصوات الطيور ومع تلبيات الحجاج – كل عام وانت بخير

– لو كنت ماتهمني ماسبقت الغير …. وقلت لك كل عام وانت بخير واحلي عيد اضحي عليك يا

– وعاد العيد.. وأنا عنك بعيد.. تفرقنا بلاد وبحـور.. وعاد العيد.. وتمنيته عليك سعيد.. ولو كان علي يجــور.

– ياليتنا معكم نفرح ونتصافح بالعيد نهني ونتسامح أنتم بالقلوب رغم البعاد

– قلبي يبيك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبحنانه يدفيك وبقرب العيد يهنيك

– أيام عمري أربعة يوم لقياك ويوم رؤياك ويوم أهواك ويوم العيد معاك كل عيد اضحي وانت حبيبي يا

رسائل تهنئة بعيد الاضحى

من مظاهر المعايدة على الاصدقاء في الأعياد هي رسائل التهنئة التي تكون محملة بأجمل الكلمات والعبارات الراقية المعبرة عن الاحترام المتبادل، حيثُ تكون محملة بأجمل الأمنيات للأصدقاء والأهل والأقارب.

بمناسبة حلول عيدالأضحى المبارك

حبيت أقولك :

(عندك غنم للبيـــــــع !!)

لا تحلم إني أقولك :

عيــــــــدسعيــــــد

لكن بقولك شي واحد

(أنت سعادة كل عيد)

ممكن تغمض عيونك؟؟

شفت الظلام عيوني هذا العيد من دونك

يا عسى عيدك مبارك

وكل لحظاتك تبارك

وجنة الخلد دارى و دارك

تقبل الله طاعتك

ومن النار اعتقك

وبالفردوس اسكنك

وبالعيد اسعدك

يا واقف بعرفات

ومستجاب الدعوات

لسه الوقت ما فات

تتذكرنا بالدعاء

قبل الناس والاجناس

وقبل عرفة ما تنداس

اهنئك بالعيد

يا أجمل الناسالعيد

يا طيور المحبة زوريهم..

وبحلول العيد هنيهم..

وعن اخبارنا طمنيهم..العيد