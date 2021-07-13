الاكثر متابعة اليوم - إبنة هيفا وهبي تسخر من نفسها- فيديو

نشرت زينب_فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، فيديو سخرت فيه من الحالة التي وصلت إليها بعد عملية التجميل التي أجرتها لأنفها بهدف التغيير، حيث لا تستطيع أن تعطس بعد العملية كما كانت قبلها.

وضعت أغنية A-a-ay على خلفية الفيديو، وهي الأغنية التي اشتهرت على تطبيق التيكتوك، ويستخدمها المشاهير للتنقل بين مكانٍ وآخر.

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وكتبت زينب: “المفروض هالفيديو بيعملوا.. وبعدها بصيروا معي بوقتها بلا عقبال الـ A-a-ay الجاي شوف النتيجة وسفرة بتفش الخلق”

مع زيادة الإقبال على عمليات تجميل الأنف، نذكر أهم فوائدها وأضرارها:

الفوائد التي تعود على الشخص من إجراء عملية تجميل في الأنف هي زيادة ثقته بنفسه، حيث أن من الممكن أن يكون قد أصيب بعقدة من عدم توازن شكل الأنف مع الوجه. من يلجأ لإجراء عملية تجميل بالأنف لسبب طبي، فإن الأنف تعود لتعمل بشكل سليم بعد ذلك ويتنفس الشخص بصورة طبيعية.

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