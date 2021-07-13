الاكثر متابعة اليوم - إبنة هيفا وهبي تسخر من نفسها- فيديو

نشرت زينب_فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، فيديو سخرت فيه من الحالة التي وصلت إليها بعد عملية التجميل التي أجرتها لأنفها بهدف التغيير، حيث لا تستطيع أن تعطس بعد العملية كما كانت قبلها.
وضعت أغنية A-a-ay على خلفية الفيديو، وهي الأغنية التي اشتهرت على تطبيق التيكتوك، ويستخدمها المشاهير للتنقل بين مكانٍ وآخر.
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وكتبت زينب: “المفروض هالفيديو بيعملوا.. وبعدها بصيروا معي بوقتها بلا عقبال الـ A-a-ay الجاي شوف النتيجة وسفرة بتفش الخلق”
مع زيادة الإقبال على عمليات تجميل الأنف، نذكر أهم فوائدها وأضرارها:
الفوائد التي تعود على الشخص من إجراء عملية تجميل في الأنف هي زيادة ثقته بنفسه، حيث أن من الممكن أن يكون قد أصيب بعقدة من عدم توازن شكل الأنف مع الوجه. من يلجأ لإجراء عملية تجميل بالأنف لسبب طبي، فإن الأنف تعود لتعمل بشكل سليم بعد ذلك ويتنفس الشخص بصورة طبيعية.
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- من أهم الأضرار التي من الممكن أن تصيب الشخص عند إجراء عملية تجميل الأنف النزف أثناء العملية.
- من الممكن أن يصاب الشخص بضرر نتيجة للأدوية المستخدمة في التخدير، كما يمكن أن يحدث ثقب في الحاجز الأنفي.
- شعور الشخص بالتنمل الدائم داخل الأنف أو حولها بعد إجراء العملية، كما يمكن أن يصاب الشخص بصعوبة في التنفس.
- من الممكن أن يكون شكل الأنف الجديد غير متناسق مع الوجه والذي يحتاج لإجراء عملية جديدة، وهذا الذي يستحيل أن يكتمل شفاء الأنف والذي يتطلب مرور عام على الأقل من أجل إجراء عملية جديدة.
- قد يصاب الأنف بالتورم بعد عملية تجميل الأنف بدون سبب،
- كما أنه من الممكن أن يشعر الشعب بالألم في منطقة الأنف أو تغير في لونها، أو من الممكن أن يصاب الشخص بالندب في المكان التي قام بإجراء العملية بها.