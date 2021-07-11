تراند اليوم : العاب فرايف Friv جديدة ( العاب بنات فلاش 2016) العاب طبخ الكعك

نقدم لكم أحلا العاب فرايف Friv Games أجمل مواقع العاب بنات فلاش التى يعشقها الأطفال وتحظى بإهتمام الكبار والصغار والتى تحتوى على الكثير من الألعاب المفضلة والمحببة لدى الأطفال والكبار والصغار حيث تضم الالعاب الرياضية منها كرة القدم والسلة والطائرة والعاب المغامرات والحروب الاستراتيجية والعاب البنات وتزيين العرائس والعاب الملاكمة والعاب إطلاق النيران وتكوين الممالك والهجوم على الاعداء والحصول على اللقب.

ويعد أيضاً موقع فرايف متخصص فى ألعاب الفلاش المختلفة التى تناسب جميع الأعمار والأذواق حيث يوجد بموقع فرايف مجموعة متنوعة من الألعاب مثل ألعاب الأكشن وألعاب السباقات المختلفة وألعاب البنات مثل ألعاب الطبخ وألعاب تلبيس البنات واليوم من خلال موقعنا نقدم لكم أحد ألعاب موقع فرايف الشيقة وهى لعبة candy crash نرجو ان تستمتعوا بها وهى لعبة بسيطة يتم التحرك فيها عن طريق الأسهم للتفادي الوقوع فى الفخوخ المختلفة وتحصل على المطلوب الذى يظهر فى تعليمات اللعبة فى الأعلى مثل الكرات الملونة كما يمكنك أن تختار المرحلة التى تعلب فيها .

ونبدأ في العاب الفرخة النينجا 2016 و لعبة نينجا الفراخ الجديدة هى من العاب اندرويد المعروفة العاب الفراخ الجديدة 2015 للتحميل والعب اونلاين لعبة الفرخة النينجا على العاب جيمز .وعليها اقبال شديد من مستخدمين اندرويد ونقدمها لكم هنا من موقع العاب جيمز اونلاين وللتحميل .. وطريقة استخدام لعبة الفراخ باستخدام الاسهم للقفز لاعلى وحرف D للضرب وهى سهلة جدا .

والعاب ماريو الاصلية لعبة ماريو او سوبر ماريو من اقدم الالعاب المعروفة لدى الجميع وهى من اهم العاب الاتارى المشهورة جدا .لعبة ماريو المحارب حتى يصل الى اميرته المخطوفة من قبل التنين ،اخترعها شاب قديما واشتهرت وحازت على مكانة عالية فى قلوب كل الاطفال والكبار نظرا لمتعتها وتنمية روح المنافسة بينهم فهمى لعبة ممتعة جدا وسهلة فى نفس الوقت وتوجد من الكثير من النسخ.

ولعبة كراش الجديدة هي لعبة مشهوره اشتهرت علي اجهزه البلاي ستيشن كسباق ولكن الان نقدمها لكم علي موقعنا العاب جيمز حصريا كلعبه فلاش اونلاين بدون تحميل سريعه وخفيفه واللعبه هي يقوم بطل كراش بالمشى واختيار احد البوابات المضيئه وتجميع الثمار لزياده النقاط قم بالتحرك بالاسهم يمين ويسار للاتجاهات وقم بالضغط علي السهم العلوي للقفز والسهم السفلي لكي تصبح اسفل اللعبه واستخدام زر المسافة Space لعمله الحركه الدائريه الشهيره للثعلب كراش قم وتحرك وجمع نقاط اكثر واكسر الصناديق وتفادي مايقع عليك من السماء حتي لاتصبح ملاكا طائر ميتا.

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