تراند اليوم : 16 سيارة حديثة لثري خليجي تصادرها بريطانيا والسبب خلاف مالي !!

لندن ـ الخليج 365

تُعرض مجموعة مذهلة من سيارات فيراري ورولز رويس، وبورش في مزاد علني بعد مصادرتها من المجموعة الشخصية لثري خليجي في لندن إثر خلاف مالي.

ويُعتقد أن الثري الخليجي الذي يعيش في تشيلسي غرب لندن، صودرت سياراته من قبل السلطات بحكم من المحكمة العليا. نظراً للتاريخ غير المألوف للأسطول المكون من 16 سيارة، وكلها مسجّلة في بريطانيا وتشير عداداتها إلى سيرها عدداً قليلاً جداً من الأميال. وستُعرض المجموعة للبيع بأسعار مغرية، وفق ماجاء في الدايلي ميل.

السيارة المتصدرة

وتتصدر المزاد السيارة الأنيقة Ferrari F430 F1 spiderذات اللونين الأحمر والأبيض، التي تبلغ قيمتها 120 ألف جنيه إسترليني.

تبلغ السرعة القصوى لهذه السيارة 382 كم/ساعة تقريباً، ويمكن أن تصل سرعتها من صفر إلى 90 كم/ساعة في أقل من 4 ثوان. تعد سيارة فيراري كاليفورنيا موديل 2012 إحدى السيارات الأخرى المعروضة للبيع، وبإمكانيات مدهشة مشابهة، تبلغ قيمتها حوالي 110 آلاف جنيه إسترليني. وكلا النموذجين يسجل عداد المسافة فيهما أقل من 750 كم حتى الآن.

لا تقتصر المجموعة على السيارتين. ثمة أيضاً عدد من سيارات رولز رويس، بما في ذلك الشبح 2011، التي سجلت مسافة أقل من 4500 كم. حسب هافنتغون بوست عربي.

سميت هذه السيارة على اسم “سيلفر غوست” الشهير، وهي تباع عادة بحوالي 125،000 جنيه إسترليني ولكن يمكن أن تصل إلى 100،000. جنيه إسترليني.

كما تعرض رولز رويس أخرى في المزاد، وهي من فئة “كورنيش” 1982، والتي سجلت 16 ألف كم فقط.

وكانت السيارة “كورنيش” إحدى أوائل السيارات التي اقتناها الثري الخليجي ويقال إنها هي التي حببته في اقتناء السيارات. ويعتبر 40،000 جنيه إسترليني سعراً جيداً في ظل متوسط الأسعار في السوق.

بين تلك الثروة من السيارات الرياضية الباهظة، تجد السيارة رينو Twizyنفسها بمكان لا يناسبها، إذ أنها تعمل ببطارية وبها مقعدان، ويُعتقد أن مالكها يجوب بها أنحاء لندن.فضلاً عن ذلك، ثمة 3 سيارات رولز رويس أخرى، و5 سيارات بنتلي، وسيارة بورش، وسيارة رينج روفر.

قال داميان جونز، مدير المبيعات في H & H، التي تبيع المجموعة “هذه فرصة للحصول على بعض السيارات المذهلة مع سجل مسافات منخفض بشكل لا يصدق”.

وأردف “جميع السيارات مستعملة استعمالاً خفيفاً، وخاصة نماذج فيراري”

وأضاف “حُددت أسعار تنافسية للسيارات لضمان البيع في نفس اليوم، وقد يتمكن المشترون من العثور على صفقة جيدة أو اثنتين. نحصل على السيارات بموجب أوامر المحكمة من وقت لآخر، ولكنها بالتأكيد ليست حدثاً عادياً”.

وأردف قائلاً “هذه السيارات تأتي من مجموعة معتنى بها اعتناءً خاصاً، فقد أُبقيت داخل المرائب في أحد أفضل مناطق لندن. وكان يعمل لدى مالكها سائقون وموظفو أمن لضمان سلامة المركبات وصيانتها بشكل جيد”.

وقال أيضاً “العديد من سيارات عُدّلت وفقاً لتصاميم المالك السابق. إن التنوع الهائل لمجموعة السيارات مثير للاهتمام. “كان لدينا الكثير من الاهتمام برولز رويس كورنيش، فقد نمت سوق لها في السنوات الأخيرة”.

يُنتظر أن تباع المجموعة في درويتويتش سبا بمقاطعة وسترشير الإنكليزية، غداً.