تراند اليوم : قائمة جديدة لأجمل نساء العالم… تونس الاولى عربيا وهذه مرتبتها عالميا

لندن ـ الخليج 365

نشر موقع Ranker قائمة أجمل نساء العالم التي ضمت 43 دولة.

وسيطرت الدول الأوروبية على المراكز الأولى في القائمة، حيث أن الخمس مراتب الأولى ذهبت على التوالي لكل من فنلندا، النرويج، السويد، روسيا وإستونيا.

أما بالنسبة لترتيب الدول العربية، فقد احتل المغرب المرتبة الثانية عربيا والمرتبة 32 عالميا، بعد تونس التي إحتلت الأولى عربيا والمرتبة 28 عالميا.

وحلت البحرين المرتبة الثالثة و(34 عالميا)، ومصر المرتبة الرابعة و(المرتبة 38 عالميا)، بينما احتلت الصومال المرتبة الخامسة عربيا والأخيرة عالميا 43.