منوعات

تراند اليوم : جميلات فلسطين من جنوبها إلى شمالها يغزون Arab Idol

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

بعد الانتهاء من حلقات المرحلة الأولى من مرحلة تجارب الأداء في برنامج اكتشاف المواهب Arab Idol ووصول 64 متسابق إلى مرحلة متقدمة من البرنامج.

وكان هناك حضور فلسطيني مميز خاصة من الفتيات، والجميل في الأمر أن جميعهن انتقلن للمرحلة الثالثة من البرنامج .

الخليج 365 تُلقي الضوء على حسناوات فلسطين اللواتي غزون Arab Idol بأصواتهن القوية وحضورهن المميز:

 66fe479995.jpg

نادين الخطيب "الناصرة" كانت من ضمن الفرقة العاشرة التي ضمت فقط جزائريات وفلسطينيات وأطلقوا على أنفسهم فريق "جزائسطين", وأدت أغنية "أهو دا اللي صار"، وتم قبولها مع أربع أخريات من بينهن مواطنتها جيانا غنطوس

6c414a8faa.jpg

رلى عازر "الناصرة" كانت من ضمن الفريق الخامس مع كل من: إكرام فراج، وميساء عيناس، وداليا سعيد، إسراء جمال، وقدمن أغنية "سامحتك" وأخبرهم وائل بفوزها هي وإسراء فقط

f0489894c9.jpg

جيانا غنطوس" سخنين" كانت من ضمن الفرقة العاشرة التي ضمت فقط جزائريات وفلسطينيات وأطلقوا على أنفسهم فريق "جزائسطين", وأدت أغنية "أهو دا اللي صار"، وتم قبولها مع أربع أخريات

577ae43f81.jpg

ليندا زامل "جنين" كان ترتيب فريقها الثاني في تحدي الفرق، ومعها ابنة غزة روان عليان ، وأدت أغنية "القريب منك بعيد"، وتأهلت للمرحلة الثالثة من البرنامج

c6afe72b57.jpg

روان عليان"غزة" كانت من الفريق الثاني مع ثلاث أخريات وأدت أغنية "القريب منك بعيد" للمطربة نجاة الصغيرة ، وتأهل جميع الفريق ماعدا المشتركة هاجر ادالحاج

1cc5861a08.jpg

نانسي حوا "حيفا" كان نانسي قد أذهلت لجنة الحكام في تجارب الأداء، وهي بالأصل فنانة معروفة على المستوى المحلي، لكنها صدمت الجميع بقرار الانسحاب قبل استكمال المراحل التالية، وعزت الأمر إلى ضغوط نفسية واجتماعية وصراع داخلي بين أفكارها ومبادئها .. لكنها من الأصوات التي لن تُنسى ولو وصلت لمرحلة الفرق لاجتازتها بسهولة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا