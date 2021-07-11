تراند اليوم : جميلات فلسطين من جنوبها إلى شمالها يغزون Arab Idol

بعد الانتهاء من حلقات المرحلة الأولى من مرحلة تجارب الأداء في برنامج اكتشاف المواهب Arab Idol ووصول 64 متسابق إلى مرحلة متقدمة من البرنامج.

وكان هناك حضور فلسطيني مميز خاصة من الفتيات، والجميل في الأمر أن جميعهن انتقلن للمرحلة الثالثة من البرنامج .

الخليج 365 تُلقي الضوء على حسناوات فلسطين اللواتي غزون Arab Idol بأصواتهن القوية وحضورهن المميز:

نادين الخطيب "الناصرة" كانت من ضمن الفرقة العاشرة التي ضمت فقط جزائريات وفلسطينيات وأطلقوا على أنفسهم فريق "جزائسطين", وأدت أغنية "أهو دا اللي صار"، وتم قبولها مع أربع أخريات من بينهن مواطنتها جيانا غنطوس

رلى عازر "الناصرة" كانت من ضمن الفريق الخامس مع كل من: إكرام فراج، وميساء عيناس، وداليا سعيد، إسراء جمال، وقدمن أغنية "سامحتك" وأخبرهم وائل بفوزها هي وإسراء فقط

جيانا غنطوس" سخنين" كانت من ضمن الفرقة العاشرة التي ضمت فقط جزائريات وفلسطينيات وأطلقوا على أنفسهم فريق "جزائسطين", وأدت أغنية "أهو دا اللي صار"، وتم قبولها مع أربع أخريات

ليندا زامل "جنين" كان ترتيب فريقها الثاني في تحدي الفرق، ومعها ابنة غزة روان عليان ، وأدت أغنية "القريب منك بعيد"، وتأهلت للمرحلة الثالثة من البرنامج

روان عليان"غزة" كانت من الفريق الثاني مع ثلاث أخريات وأدت أغنية "القريب منك بعيد" للمطربة نجاة الصغيرة ، وتأهل جميع الفريق ماعدا المشتركة هاجر ادالحاج

نانسي حوا "حيفا" كان نانسي قد أذهلت لجنة الحكام في تجارب الأداء، وهي بالأصل فنانة معروفة على المستوى المحلي، لكنها صدمت الجميع بقرار الانسحاب قبل استكمال المراحل التالية، وعزت الأمر إلى ضغوط نفسية واجتماعية وصراع داخلي بين أفكارها ومبادئها .. لكنها من الأصوات التي لن تُنسى ولو وصلت لمرحلة الفرق لاجتازتها بسهولة.