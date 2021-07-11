تراند اليوم : الفلسطيني مازن معروف يفوز في أول مسابقة للقصة القصيرة على المستوى العربي

الكويت -الخليج 365

فاز الكاتب الفلسطيني "مازن معروف"، بجائزة الملتقى العربي للقصة القصيرة بالكويت في دورتها الأولى، عن مجموعته القصصية "نكات للمسلحين".

وأعلنت لجنة تحكيم الجائزة في احتفالية أقيمت مساء الإثنين بالجامعة الأمريكية بالكويت.

وحصل الفائز بجائزة الملتقى على 20 ألف دولار أمريكي، فضلًا عن درع وترجمة العمل الفائز للغة الإنجليزية، طبقًا لموقع الجائزة.

وبلغت القائمة القصيرة للجائزة خمسة أعمال هي "مصحة الخدمي" للكاتب المغربي أنيس الرفعي، و"عسل النُّون" للكاتب المصري محمد رفيع، ومجموعة "أسباب رائعة للبكاء" للكاتب الفلسطيني زياد خداش، ومجموعة "الرجاء عدم القصف" للكاتب اليمني لطف الصراري، ومجموعة "نكات للمسلحين" لمعروف.