تراند اليوم : ومن الحب ما قتل الحلقة 77 ... مسلسل ومن الحب ما قتل الحلقة 78 أونلاين

متابعات-الخليج 365/ في أحداث الحلقة 77 من مسلسل ومن الحب ما قتل مازال سانسكار وسوارا يجهزان ليوم الزفاف وراجيني تخطط لتخريب الحفل بأي طريقة ومنع هذه الزيجة بعدما اقتنعت بحديث خالتها "أورباشي".

تبدأ مراسم زفاف سانسكار وسوارا، ولاكشي يحاول إقناع راجيني بأنه اقتنع برغبتها في الوقوف أمام إتمام زواج سانسكار وسوارا ويحضر لها أوراق يخبرها أنها أوراق طلاقهما ويجب أن توقع عليها كشاهدة وتقديمهما للمحكمة حتى لا تتم الزيجة.

تكشف الأحداث عن تعاون "كافيتا" مع "أورباشي" لتخريب حفل زفاف سانسكار وسوارا.

مسلسل "ومن الحب ما قتل" بطولة: الفنانة "هيلي شاه" Helly Shah، والفنان فارون كابور Varun Kapoor، والفنانة "تيجاش براكاش" Tejaswi Prakash Wayangankar، والفنان "ناميش تانيجا" Namish Taneja، والفنانة "روب دورجبال" Roop Durgapal.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل ومن الحب ما قتل 2 من هنا متمنين لكم متابعة شيقة.