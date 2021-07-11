تراند اليوم : موقع عشق مسلسل الحب لايفهم الكلام الحلقة 21 .. مسلسل الحب لا يفهم الكلام الحلقة 21 أونلاين

متابعات-الخليج 365: بدأ بإذاعة مسلسل الحب لا يفهم الكلام للعرض على قناة SHOW التركية التي تُبث على مدار النايل سات بتردد رقم 12286 وبمعدل أرتداد 30000 على 3/4 مثبت للشفرة ووضع القمر ( H )، ويمكنكم عرض القناة على القمر التركي أيضاً بتردد يحمل الرقم 12209 باتجاه H ومعدل ارتداد 10000 أيضاً، ومنها تستطيع متابعة الأحداث في تلفازك ولكنها ستكون باللغة التركية الأم ، فمتى يتم ترجمتها للعربية ؟

ويتحدث المسلسل عن فتاة تدعى (حياة) الفتاة المولودة في مدينة جيروشون (مدينة صغيرة) وانتقلت للعيش مع اثنين من صديقاتها الى اسطنبول حياة تبحث في البداية عن عمل في هذه المدينة الكبيرة واهم احلامها ان تجد عمل لنفسها وانها لا تفكر بالحب ما رائيكم بالقصة.

في الوقت الحالي القائم بهذا العمل هو موقع قصة عشق المنفرد في ترجمة حلقات مسلسل الحب لا يفهم الكلام من اللغة التركية إلى العربية ولكنه في معظم الأوقات يتأخر كثيراً جداً في العرض وذلك لوجود الكثير من الأعمال التي يتم تغطيتها بنفس الوقت.

المسلسل من هنا