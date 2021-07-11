تراند اليوم : مسلسل ومن الحب ما قتل 2 الحلقة 77 الجديدة

نتواصل مع أحداث مسلسل ومن الحب ما قتل الجزء الثاني ، مع تفاصيل دراما ومن الحب ما قتل 2 الحلقة 76 التي تقوم فيها سواره متأكده ان اورفاشي هي التي تفعل كل هذا واورفاشي تنكر وتطلي سواره الناوافذ والابواب بالطلاء لتثبت ان اورفاشي هي من تفعل هذا وليست شبح جانكي بعد ان تفلت المرأه من سواره تنزع عنها القناع وتظهر انها كافيتا ترتدي قناع لجانكي .

سواره تحول ان تثبت ان اورفاشي هي من تفعل هذا ولكن سومي تقول ان اورفاشي كانت معها طوال الوقت وتقول اورفاشي ان جانكي هي التي تتجول بالبيت وتناديها لتظهر لكن كافيتا تبحث عن مخرج لكن النوافذ مغلقه.

تسيقظ راجيني مستيقظ وتساله لم ينم فيخبرها انه غاضب لذهابها للمحامي فتقول انها فكرت ووجدت ان طلاق سنسكار وسواره ليس صحيح ولاتريده ان يتم فيهدأها لاكش وهو يتذكر كلام انابورنا .

كافيتا تختبئ في الدولاب عندما تصر سواره علي تفتيش البيت لانها وجدت اثار اقدام غريبه وتفكر اورفاشي لو عرفت سواره بوجود كافيتا ستخرب كل شيئ فتضع بطانيه فوق الشمعه فتشتعل وبهذا تلفت انتباه الكل حتي تهرب كافيتا من النافذه التي فتحتها اورفاشي .

سوجاتا تحضر عقد جميلا لسواره وياخذهم سنسكار لبيت سواره ويلحق بهم لاكش مع راجيني وعتذر راجيني لانهالم تاتي بالامس وولكن سواره تطمئنها علي سومي وتطلب سواره من اورفاشي الاتخبر راجيني باي شيئ حتي لاتخاف علي سومي.

مسلسل "ومن الحب ما قتل" بطولة: الفنانة "هيلي شاه" Helly Shah، والفنان فارون كابور Varun Kapoor، والفنانة "تيجاش براكاش" Tejaswi Prakash Wayangankar، والفنان "ناميش تانيجا" Namish Taneja، والفنانة "روب دورجبال" Roop Durgapal.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل ومن الحب ما قتل 2 من هنا متمنين لكم متابعة شيقة.