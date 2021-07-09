تراند اليوم : علماء يكتشفون الجين الذي يسبب شيب الرأس

واشنطن / الخليج 365

استطاع علماء تحديد الجين الذي يسبب شيب شعر الرأس وذلك حسبما نشرت نيتشر كوميونيكاشنز.

ويمكن لصبغات الشعر إخفاء الشيب، ولكن التعديل الجيني ربما يمنع ظهوره تماما في المستقبل.

وجمع فريق العلماء الدوليين عينات الحمض النووي من "بوتقة متنوعة" ضمت أكثر من 6000 متطوع من أصول أوروبية وأمريكية وأفارقة أصليين.

وتوصل العلماء إلى أن جين IRF4 ينظم الأصباغ الملونة في الشعر الطبيعي والجلد والعين والتي تسمى الميلانين.

ويوجد هذا الجين في كروموسوم ستة، ومن غير المرجح أن يكون هو الجين الوحيد المتحكم في الشيب غير أنه يقدم هدفا جديدا للأعمال البحثية.

وقال معد الدراسة الدكتور كوستيب أدهيكاري، من جامعة كوليدج في لندن "نعرف بالفعل عدة جينات لها دور في الصلع ولون الشعر ولكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها تحديد جين الشيب في البشر، وكذلك جينات أخرى تؤثر في شكل الشعر و كثافته."

وأضاف "تمكنا من هذا بعد تحليل بوتقة متنوعة من الناس، وهو ما لم يكن يحدث من قبل على هذا النطاق."

ويحصل الشعر على لونه من الصبغيات التي تنتجها خلايا تسمى الخلايا الصبغية الموجودة في بصيلات، جذر الشعر.

ومع التقدم في العمر، تتوقف الخلايا الصبغية عن إنتاج أصباغ، ما يفقد الشعر لونه الطبيعي ويتحول إلى اللون الرمادي.