تراند اليوم : إحباط تهريب "فتاة أجنبية" للسعودية داخل مكان سري بسيارة

الخليج 365-وكالات:

حاول أحد القادمين إلى المملكة عبر جمرك جسر الملك فهد إدخال "فتاه أجنبية" بطريقة غير مشروعة، وذلك بإخفائها في مركبته التي كان يستقلها عند قدومه للمملكة، إلا أن منسوبي الجمرك أحبطوا محاولته. وقال ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك جسر الملك فهد: قدمت للجمرك مركبة نوع "خصوصي" وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية عُثر على "فتاة أجنبية" مخفية خلف المرتبة الخلفية الثالثة ومغطاة بالفرشة الأرضية للمركبة، وذلك للتمويه على المراقب الجمركي، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأوضح العتيبي أن هذه المحاولة هي الثانية خلال أقل من شهرين لتهريب فتاة عبر جمرك جسر الملك فهد، إلا أن الحضور الذهني المستمر لمنسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية عبر كافة منافذها الجمركية يقف سداً منيعاً أمام مثل هذه المحاولات في مخالفة الأنظمة ودخول الأشخاص بطرق غير مشروعة.