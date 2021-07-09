تراند اليوم : فيديو: آخر تسجيل لشرين عبد الوهاب بعد اعتزالها الفن

وكالات/ الخليج 365

نفت الفنانة المصرية المعتزلة شيرين عبد الوهاب، أمس الخميس، الإشاعات التي تناقلتها مواقع إخبارية أفادت بأن اعتزالها الفن جاء لأسباب عدة كان أبرزها "علاقة عاطفية مع رجل مجهول الهوية".

ومن بين هذه المواقع كان موقع مجلة "سيدتي" المهتمة بالفن والمرأة، الذي أورد أن شيرين تخلّت عن فنها لمشاكل عاطفية سببها رجل مجهول الهوية، وأنها تفكر في الهجرة إلى الهند، لتبتعد عن أجواء الوسط الفني، وتعتزل نفسيا.

إلا أن الفنانة شيرين قالت ، في تسجيل لها أرسلته إلى مجلة "الجرس"، إن فكرة اعتزالها الفن من أجل رجل أو علاقة عاطفية غير صحيح، وإن السبب الرئيس هو ابنتاها، وتوفير حياة سليمة لها معهما.

وكانت المطربة الشهيرة شيرين أعلنت الاثنين الماضي، اعتزالها الفن بشكل نهائي، بحسب تسجيل صوتي منسوب لها، نشره الصحفي في مجلة "زهرة الخليج" ربيع الهنيدي، الذي قال إن الأخيرة أرسلته إليه.

وتقدمت الفنانة بالشكر لكل محبيها وكل الفنانين الذين علقوا على قرار اعتزالها، مؤكدة أن قرارها نهائي، وتمنت من الجميع الدعاء لها بأن تعيش في سلام.