تراند اليوم : إماراتي يبيع الخضار والفواكه بثمن "الأمانة"

وكالات/ المشرق

أطلق مواطن إماراتي مشروعا تقوم فكرته على تأسيس محل يحتوي على خضراوات متنوعة من إنتاج مزارعه الخاصة، لكن من دون بائع.

ويهدف المشروع، وفقا لصحابه سالم سلطان القايدي، أن يأخذ مرتادوه ما يرغبون فيه من الخضراوات، ويضعون قيمتها في الصندوق المخصص.

وقال القايدي، إن مشروعه يهدف أيضا إلى ثقافة أمانة البيع والشراء، وتعريف المواطنين والمقيمين، خصوصا سياح منطقة مليحة بإمارة الشارقة، بالمحاصيل التي تنتجها المزارع المحلية، كونها مركزا للسياحة الأثرية، بسبب احتوائها على أثريات ومقابر تعود نشأتها إلى مئات الأعوام قبل الميلاد.

وأضاف أن المستهلك يتسوق من الخضراوات ما يشاء، وجميعها وزعت في صناديق كبيرة وأخرى صغيرة، ووضع على كل صندوق منها ملصق بقيمة المنتج، كما تم تخصيص صندوق كبير بجانبها كتب عليه (الرجاء الدفع هنا)، لتوضع بداخله قيمة ما تم شراؤه.