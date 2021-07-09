تراند اليوم : التقلبات الجوية الشديدة خلال الحمل تؤدي لإنجاب أطفال أقصر وأقل وزنًا

لندن / الخليج 365

كشفت دراسة جديدة أن النساء اللاتي يتعرضن لتقلبات جوية شديدة أثناء فترة الحمل ينجبن أطفالا أقصر طولا وأقل وزنا عن المعدل الطبيعي.

وذكرت صحيفة (ديلي تلجراف) البريطانية أنها المرة الأولى التي يتم فيها الربط بين التغيرات الشديدة في حالة الطقس والأطفال المولودين حديثا.

وفحص باحثون من البنك الدولي في الولايات المتحدة أكثر من 5ر1 مليون حالة ولادة في كولومبيا في الفترة من 1999 وحتى 2008، وركزت الدراسة على المجتمعات الريفية لأن أفرادها يكونون في العادة أكثر عرضة لتقلبات الطقس مقارنة بمن يعيشون في مبانٍ تحميهم من هذه التقلبات بالمناطق الحضرية.

ووجد الباحثون أن تعرض الحوامل لدرجات حرارة شديدة الارتفاع أدت إلى انخفاض وزن أطفالهن، كما أنه زاد أيضا بشكل طفيف من فرص الولادة المبكرة.

وكشف الباحثون أيضا أن الموجات شديدة البرودة خفضت من طول المواليد على نحو قد يؤثر على طول الطفل في مراحل لاحقة من حياته.