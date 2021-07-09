تراند اليوم : لماذا حجبت "مومباي الهندية" صور السيلفي ؟

وكالات/ المشرق

فرضت السلطات بمدينة مومباي الهندية، حظرا على التقاط الصور الذاتية، المعروفة باسم "سيلفي"، وذلك بعد أن تسببت في مقتل 19 شخصا بجميع أنحاء البلاد.

كما حددت سلطات المدينة 16 منطقة يمنع فيها التقاط الصور الذاتية، حرصا منها على حياة المواطنين، وفقا لتقارير صحفية.

وقامت بتحديد مجموعة قيود وقواعد يجب على "عشاق السيلفي" الالتزام بها، خصوصا في المناطق التي وصفت بالخطيرة، على غرار السواحل، وتحديدا في المناطق التي لا توجد بها أي حواجز، مؤكدة أن من سيخالف هذه القواعد سيعرض نفسه لغرامة تبلغ 1200 روبية.

وشهدت الهند أكبر عدد من الضحايا الذين فقدوا أرواحهم خلال التقاطهم لصور سيلفي في وضعيات خطيرة، وبلغ عددهم 19 شخصا من بين 49 حول العالم منذ عام 2014، بحسب موقع "برايسونومكس".

وبحسب صحيفة "مترو" فإن ارتفاع أرقام "ضحايا السيلفي" في الهند يعود في الأساس لارتفاع عدد سكانها لأكثر من مليار نسمة، فضلا عن كونها واحدة من أكبر أسواق الهواتف الذكية نموا حول العالم.