تراند اليوم : تغريدات عيد الاضحى لتويتر قصيرة 2018 كلمات رائعة لعيد الاضحى

تغريدات عيد الاضحى لتويتر قصيرة2018، حيثُ تنتشر على موقع التدوين المصغر تويتر العديد من التغريدات الجميلة والمعبرة عن فرحة العيد، هنا اخترنا لكم مجموعة تغريدات عن عيد الاضحى يُمكنكم استخدامها ونشرها على موقع تويتر، وذلك احتفالًا بقدوم عيد الاضحى المبارك، حيثُ أنّ الكثير من المتابعين لموقع تويتر يسعون للبحث عن تغريدات وعبارات وكلمات لعيد الاضحى.

في عيد الاضحى يذبحُ المسلمون الأضاحي، ويُكبر المُصلون في المساجد بعد كُل صلاة، وهذه التكبيرات من مظاهر الاحتفال بهذا العيد، والاحتفال بالعيد من السُنن التي عُرفت منذ بداية الاسلام وسار عليها السلف الصالح حتّى وصلتنا إلى يومنا هذا، تابعونا في هذا الجمهور لتختاروا اجمل تغريدات عيد الاضحى لتويتر.

تغريدات عيد الاضحى 2018

إليكم هنا مجموعة تغريدات عن عيد الاضحى المبارك، هذه الكلمات هي من أجمل الكلمات التي خطّها الأدباء والكُتاب احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وانتم بألف خير أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والبركات.



يا عسى عيدك مبارك

وكل لحظاتك تبارك

وجنة الخلد دارى و دارك

تقبل الله طاعتك

ومن النار اعتقك

وبالفردوس اسكنك

وبالعيد اسعدك

يا واقف بعرفات

ومستجاب الدعوات

لسه الوقت ما فات

تتذكرنا بالدعاء

قبل الناس والاجناس

وقبل عرفة ما تنداس

اهنئك بالعيد

يا أجمل الناسالعيد

بمناسبة حلول عيدالأضحى المبارك

حبيت أقولك :

( عندك غنم للبيـــــــع )

لا تحلم إني أقولك :

عيــــــــدسعيــــــد

لكن بقولك شي واحد

(أنت سعادة كل عيد)

ممكن تغمض عيونك؟؟

شفت الظلام عيوني هذا العيد من دونك

يا طيور المحبة زوريهم..

وبحلول العيد هنيهم..

وعن اخبارنا طمنيهم..العيد

رسائل عيد الاضحى 2018

مجموعة من الرسائل المعبرة التي فيها الكثير من عبارات التهنئة بقدوم العيد، فهي كلمات من أجمل الكلمات التي من الممكن أن تستخدموها للتعبير عن التهنئة بعيد الأضحى والاحتفال به.

لا تحلم إني أقولك :

عيــــــــدسعيــــــد

لكن بقولك شي واحد

(أنت سعادة كل عيد)

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بمناسبة عيد الاضحى حبيت أكون أول واحد يقولك عندكو خروف زيادة؟

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كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات اثقل .. كل عام وهمتك للجنة تكبر

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ادعو من اقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك محمد عند الحشر *ويبارك لك* * * في * * *شهر النحر* وكل عام وانتم بخير

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الا ياعقد من الماس .. الا ياللي القمر جارك .. اقولك قبل كل الناس .. يجعل عيدك مبارك

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باقة ازهار وورود .. وسلة بخور وعود .. والعيد عليكم يعود .. وكل عام وانتم بخير

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كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم وبعيد الاضحى أهنيكم

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قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وأنتم بخير

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قبل الناس والاجناس

وقبل عرفة ما تنداس

اهنئك بالعيد

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على فكرة فيه واحد سأل عنك النهاردة .. بيقول انه يعرفك واديته رقمك وبيقول جايلك بعد يوم واسمه عيد