تراند اليوم : صور تهنئة عيد الاضحى المبارك 2018 اجمل صور تهنئة بالعيد الكبير

صور تهنئة عيد الاضحى المبارك، توبيكات تهنئة بالعيد الكبير، اجمل صور تهنئة بالعيد الكبير، عيد الأضحى المبارك هو العيد الثاني للمسلمين، حيث يوافق العاشر من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري، ويتميز العيد الكبير كما يُطلق عليه في بعض الدول الإسلامية، بالعديد من الشعائر منها تأدية صلاة العيدن وترديد تكبيرات العيد، وذبح الأضاحي، وزيارة الأرحام، وتبادل التهاني بين عموم المسلمين، إلى جانب توزيع لحوم الأضحاحي على الأهل والأقارب والمحتاجين .

ولعيد الأضحى فرحة خاصة عند المسلمين، حيث تسود صفة التسامح فيما بينهم، ويتبادلون التهاني والأمنيات والدعوات الصادقة، بأن يكون عيد الأضحى عيد بهجة وسرور، وأن يتقبل الله الطاعات وصالح الأعمال، لذا نقدم في هذا الجمهور صور تهنئة عيد الاضحى المبارك .

صور تهنئة بعيد الاضحى المبارك

في المناسبات، يخرج لنا محترفي الصور الفوتوغرافية، ومصمميها بباقة من الصور المُعبرة، موصوفة بعبارات عن المناسبة التي نمر بها، هنا جمعنا لكم تشكيلة صور تهنئة بالعيد الكبير .