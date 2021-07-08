الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي تعشقه ولا يمكنها الإبتعاد عنه – صورة

عادت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي إلى لبنان مجددًا بعدما كانت سافرت لفترة لتحضر لأعمالها القادمة بالإضافة إلى حفلٍ لها في مصر.

تجولت في شوارع بيروت، رغم زحمة السير والحرارة المرتفعة، وانقطاع التيار الكهربائي والموتورات وعدم توفر البنزين للسيارات.

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ورغم كل الويلات في لبنان، إلا أنها تعشقه كثيرًا ولا يمكنها الإبتعاد عنه أو فصل نفسها عن الوضع في لبنان.

وقالت: “بلدي كتير مغيّر والناس جوا السيارات تعبانين مش طايقين حالن بحبه وما بدي ولا إلي قلب اتركه”

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في بداية الثورة اللبنانية التي بدأت في 17 تشرين الأول – أكتوبر شاركت هيفا ضد كل الطبقة السياسية، لكنها تراجعت عن مهاجمة الحكام واكتفت بتغريدات عن أعمالها وفنّها لا أكثر، لأنها لا تريد أن تدمج بين الآراء السياسية والآراء الفنية.

نجوم لبنان يلتزمون الصمت، أغلبيتهم غادروا وطنهم إلى بلدٍ آمنٍ لهم ولأولادهم ولمشاريعهم، أما كل من إليسا، نوال_الزغبي، مايا_دياب رفعن صوتهن عاليًا وتنتقدن الطبقة السياسية يوميًا وبكلام نابع من قلوبهن وليس استعراضًا، ولا ننسى أيضًا راغب_علامة من بين النجوم الشباب أما الباقي لا يتدخلون بالسياسة ولا كأنهم يعرفون شيئًا عن الإنتماء الوطني.

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أكثرهن مساعدة للمحتاجين في لبنان هي إليسا الي تسارع دائمًا لتأمين الأدوي مهما بلغ سعرها إلى كل من يطلب ذلك، وأيضًا رامي_عياش الذي سافر إلى تركيا خصوصًا لتأمين الأدوية بأسعار عالية لأجل الذين يعانون من أمراض مستعصية”

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