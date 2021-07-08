تراند اليوم : تردد قناة الصعيد على نايل سات

تردد قناة الصعيد هذا ما سنُقدمه لكم في موضوعنا هذا، تعتبر قناة الصعيد والتي كان يطلق عليها في السابق القناة الساعة من بين القنوات المصرية والتي تتخذ من مدينة الفيوم مركزاً لبثها، وقد أنشئت في العام 1994م ولا زالت على رأس القنوات العاملة بإسم قناة الصعيد حتى يومنا هذا وتسعى لخدمة مدن الصعيد المصري وعلى وجه الخصوص مدن ” بني سويف، اسيوط، المنيا، الفيوم ” حيث يحتوي محتواها وبرامجها الكثير من البرامج الاخبارية وغيرها من البرامج المتنوعة وتستضيف كبار الشخصيات في الصعيد المصري للتحدث حول أمور تهم مدن الصعيد وهو ما جعلها من أهم القنوات التي يتابعها الأهالي في هذه المدن لشعورهم بإنتمائها إليهم والعمل على خدمتهم والإجابة على كل تساؤلاتهم والعمل من أجل القضاء على ما يواجههم من صعوبات وتحديات، لكي لا نطيل عليكم ونتشعب بعيداً عما تبحثون عنه من تردد قناة الصعيد والتي يتكون ماثلة أمامكم في الفقرة القادمة.

تردد قناة الصعيد عيون الشعب

قناة الصعيد تبث على القمر المصري النايل سات ولقد وفرنا لكم اخر تردد قناة الصعيد بعدما جرت عليه بعض التعديلات حيث يمكنكم ضبطه على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم في سبيل الحصول على بث القناة بشكل وجودة عالية والتمتع لما تقدمه من نشرات اخبارية وبرامج منوعة ومسلسلات وكذلك استضافة أكبر الشخصيات والفنانين المنتمون لمنطقة الصعيد في جمهورية مصر العربية ومتابعة كافة أخبار الصعيد على وجه الخصوص والتواصل مع الشخصيات التي يم استضافتها للتحذث حول مشاكل وهموم المواطنين في هذه البقعة من مصر وهي منطقة الصعيد، تردد قناة الصعيد المتوفر أدنى هذه الفقرة يجب عليكم إدخاله على جهاز الاستقبال الخاص بكم كما هو موضح بالقيم المدرجة.

تردد القناة 11227

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي V

معامل الخطأ 5/6

بهذا نصل لختام ما توافر لدينا حول تردد قناة الصعيد والذي نأمل أن تتمكنوا من خلاله بالحصول على قناة الصعيد والتمتع بما تقدمه لكم من برامج وأحداث ونشرات اخبارية وأن تقضون برفقتها أوقات ممتعة، كان هذا كل ما نملك حول تردد قناة الصعيد.