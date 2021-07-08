تراند اليوم : تردد قناة الصحراء الجديد 2018 Sahara على النايل سات

تردد قناة الصحراء على النايل سات وعربسات بعد التحديث الأخير نُقدمه لكم حصرياً عبر موقع مجلة ضمن قسم ترددات، الذي نوافيكم فيه بأحدث ترددات القنوات العربية والعالمية بمختلف مجالاتها على كافة الأقمار الصناعية، بإشارة بث دقيقة وصحيحة وقوية، حيث نُتابع آخر الترددات المُحدثة لحظة بلحظة، ونضعها للمشاهد العربي ضمن مقالات مُتجددة، نذكر فيها إهتمامات كل قناة وما تقدمه من برامج وفقرات، وترتيب هذه القناة بين قنوات الدولة أو المنطقة التي تبث منها، إلى جانب توضيح أسباب الخلل الفني الذي أدى إلى توقف القناة وإعادة تحديث ترددها على مدار النايل سات وعربسات.

وتُعتبر قناة الصحراء السعودية أحد أهم القنوات في منطقة الخليج العربي، حيث حازت على نسبة إهتمام ومشاهدة عالية، منذ إطلاقها على مدار النايل سات، وتقدم القناة كل ما يروق ويبحث عنه المشاهد الخليجي والعربي، ويُناسب إهتماماته، في هذا مجلة نعرض لكم تردد قناة الصحراء الجديد على قمر النايل سات.

برامج قناة الصحراء

تُقدم قناة الصحراء السعودية باقة من الأغاني الوطنية والشعبية والشيلات وهو الفن الصاعد والذي لاقى رواجاً عالياً من إطلاقه في المملكة العربية السعودية، حيث إنتشر فن الشيلات على نطاق واسع ليعجب به المواطنون في الكويت والبحرين والإمارات والعراق وكثير من الدول العربية، فهي تحمل كلمات حماسية تتعلق بالوطن والتراث والأرض، والعادات والتقاليد، وموسيقتها قوية مؤثرة في آذان السامع الخليجي والعربي، ووصل فن الشيلات إلى حد العشق عند كثير من محبي الغناء في السعودية ودول الخليج العربي، حيث بتنا نسمع فن الشيلات في الأفراح والمناسبات الإجتماعية والوطنية.

وتسعت قنة الصحراء في إهتماماتها ومجالات بثها، حيث تعرض حلقات شعرية تستضيف بها نُخبة من شعراء المملكة ودول الخليج المجاورة، تُقدم خلالها العديد من القصائد التي حازت على إعجاب متذوقي الشعر في الخليج، ويتم إستضافة هؤلاء الشعراء في مجالس شعرية غاية في الروعة، تعكس خلالها العادات والتقاليد والتراث الخليجي، إضافة إلى سلسلة من المسابقات مختلفة المجالات.

تردد قناة الصحراء 2018 على النايل سات

يمكنكم متابعة قناة الصحراء على القمر الصناعي نايل سات التي تُقدم باقات من الاخبار المحلية والعربية اليومية، إلى جانب باقة من الصوتيات مثل الشيلات والقصائد والمحاورات عبر هذا التردد.