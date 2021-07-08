تراند اليوم : تردد القاهرة والناس Al Kahera Wal Nas 1 TV

تردد القاهرة والناس Al Kahera Wal Nas 1 TV القناة المصرية التي تهتمّ ببث العديد من البرامج الحوارية السياسية الاجتماعية، وهي من أبرز القنوات التي انطلقت قبل سبعة أعوام من الآن، حيثُ ذاع صيتها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير من العام 2011 بعدما تمّ خلع الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، فقد كانت البيئة والظروف السياسية في جمهورية مصر العربية أرضًا خصبة لها لكي تبرز وتكون من ضمن القنوات الإخبارية الاولى التي تُغطّي الأحداث التي كانت في الشارع أثناء المظاهرات الشعبية في الشوارع آنذاك، فقد أطلقت طواقم صحفية ماهرة لتغطية الأخبار بكاميرات عالية الدقة، وبجودة صوت عالة، وهذا أدّى إلى استقطاب الشارع المصري واهتمام الناس بمشاهدة كل ما تبثّه هذه القناة، ولكنّها قد تعرضت لبعض التشويش على إرسالها وترددها على قمر النايل سات من بعض الجهات المُعادية لها، إلا أنّها في كل مرّة تستطيع أن تُعيد البث من جديد بتردد جديد، وها هي الآن تُطلق ترددها الجديد 2018 بجودة أعلى وبدقة عالية للصوت والصورة في آن واحد، وهذا ما جعل وطن يهتم بتوفير تردد القاهرة والناس الجديد على قمر النايل سات المصري.

تردد القاهرة والناس 2018

قناة القاهرة والناس، القناة الأولى في مصر التي تُقدم البرامج الجريئة، حيثُ تُناقش في برامجها مواضيع واهتمامات الناس الشائكة التي لا يجرؤ أن يتحدّث بها الكثير من الناس، حيثُ تعرض برنامج القاهرة 360، وبرنامج العباقرة، وهنا القاهرة، والجدعان، وبرنامج المصري أفندي والبرنامج القوي النبض الأميركي ومن أبرز مُذيعها الإعلامي الكبير إبراهيم عيسى، وأسامة كمال.

في الفترة الأخيرة اهتمّت قناة القاهرة والناس بإنتاج وعرض البرامج الترفيهية، كبرنامج نفسنة، وبرامج خاصة بتعلّم فنون الطبخ، وغيرها من البرامج الفنية، وذلك سعيًا منها لبث الروح الجميلة في البيت المصري من جديد، وبالفعل قد نجحت في ذلك، فهي القناة الأولى الآن من بين القنوات الخاصة الأخرى إذا تمّت المقارن بالمدة الزمنية التي افتُتحت بها، ونسبة النجاح الذي وصلت له في فترة قصيرة، والآن وبعد أن أطلعناكم على أهمّ المعلومات التي تخص قناة القاهرة والناس، إليكم تردد القاهرة والناس الجديد 2018.

تردد القاهرة والناس 2018

المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 11430 (v) 27500 – 5/6 7.0°W نايل سات 12284 (v) 27500 – 3/4

تردد القاهرة والناس نايل سات الجديد وضعناه بين ايديكم، فهو اخر الترددات التي أطلقتها هذه القناة، وفي مقال اخر سنوافيكم بتردد قناة القاهرة والناس 2، وفي حال تمّ إحداث أي تغيرات على التردد بالتأكيد سنكون معكم أول بأول.