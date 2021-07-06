تراند اليوم : ألمانيا .. ابتكار بدلة تُمكن مرضى الشلل النصفي من صعود السلالم

برلين - الخليج 365

تبلغ حالات التعرض للإصابة بالشلل النصفي في ألمانيا إلى حوالي 1500 حالة سنويًا، والشلل النصفي لا يعني بالضرورة اعتماد المريض على الكرسي المتحرك في حياته، بل يتعلق الأمر بنوع الشلل، إذ تتفاوت درجات الشلل النصفي من مصاب إلى آخر.

وحسب التصنيف العالمي المستخدم للشلل النصفي، الذي يُعرف اختصارًا بـ«ASIA»، لابد من التمييز بين الشلل النصفي الكامل وغير الكامل، وهو ما يوضحه الطبيب بيتر كوسميل، المتخصص في علاج العظام، ويعمل بأحد مراكز علاج الشلل في ولاية براندنبورغ، لموقع DW.

ويشير كوسميل إلى أن الشلل النصفي يكون غير كامل عندما يكون بإمكان المريض الاحتفاظ ببعض الوظائف الحركية والحسية، ويضيف بالقول: «يكون الشلل النصفي كاملاً في حالة عدم السيطرة على البول والبراز. وفي الشلل النصفي غير الكامل، يكون المريض قادراً على التحكم في المثانة».

ورغم اختلاف أنواع الشلل النصفي، فإن أسباب الإصابة به متعددة، فبعضها قد تسببه حوادث أو تغيرات التهابية ناتجة عن الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، فضلاً عن الأورام التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار في النخاع الشوكي. ويضيف كوسميل أن «هشاشة العظام لدى المُسِنَّات يمكن أن تؤدي إلى كسر في العمود الفقري وإصابة النخاع الشوكي، وبالتالي الإصابة بالشلل».

لاشك أن الشفاء من الشلل النصفي كلياً أمر غير ممكن. لكن بفضل التقنيات الحديثة، أصبح بإمكان المصابين بالشلل النصفي استعادة القدرة على المشي، وهو ما يؤكده الطبيب بيتر كوسميل، مشيراً إلى أن الهدف من العلاج هو منح المصاب القدرة على الحركة الذاتية. وتُعد بدلة الروبوت من بين أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج الشلل النصفي، إذ تساعد على تخفيف أعراض الشلل وتحسين الحالة النفسية والدورة الدموية والنشاط الجسدي بشكل عام.

ولا يساعد هذا الروبوت المصابين بالشلل على التخلي عن الكرسي والوقوف لفترة قصيرة فحسب، بل يُمكنّهم أيضاً من صعود السلالم، وهو ما يؤكده كوسميل، الذي يوضح: «إنه روبوت متطور جداً، وهو أداة علاجية يمكنها أن تكون مفيدة جداً أثناء العلاج والتشافي. لكن استخدامه حالياً مقتصر على مراكز العلاج فقط، ومازال من غير المعروف ما إذا كانت الروبوتات ستتطور، بحيث يمكنها المساعدة على المشي في الحياة اليومية خارج مراكز العلاج أم لا».

وإلى جانب بدلة الروبوت، يخضع مرضى الشلل النصفي في مراكز العلاج في ألمانيا لعلاج خاص، يؤدي فيه مرضى الشلل النصفي تمارين تقوية خاصة. عن ذلك يقول الطبيب بيتر كوسميل: «هي عبارة عن تمارين رياضية تتناسب مع حالتهم، وتكون مصنفة حسب قدرة العضلات على التحمل، وبالإضافة إلى ذلك، يتم منح المريض بناء عضليا بالتوازي مع الوسائل العلاجية الأخرى».

ويشير الطبيب كوسميل إلى أن هناك جهودا مكثفة يبذلها الباحثون في المعهد الاتحادي للتقنية في زيوريخ بسويسرا من أجل مساعدة مرضى الشلل النصفي على استعادة قدرتهم على السير كلياً، وذلك عبر ما يُعرف بـ«زرع الخلايا الجذعية». وحسب النتائج الأولية، فإن استخدام هذه الطريقة أمر مُجدٍ وآمن.