تراند اليوم : مشاهدة مسلسل "باب الحارة" الجزء 8 الثامن الحلقة 9 التاسعة كامله اون لاين يوتيوب HD

نعود من جديد معكم متابعي مسلسل باب الحارة 8 مع الحلقة الثامنة،الدراما السورية الشهيرة،ففي الأحداث الجديدة من باب الحارة 8 يطالب أبو كاسم بمقاطعة الحارة لأبو ظافر بعد فضيحة تنكره لابنه قاعود، إلا أن أبو عصام يتصدى لهذه المحاولات،ويتهاوش ظافر وخاطر فى القهوة.

كما تتضح في هذه الحلقة شخصية سلاف فواخرجي (جوري) أستاذة القانون في كلية الحقوق بسوريا،التي تدافع عن نساء بلدها وبعد أن عرضت عليها زوجة زهدي فكرة فتح جمعية نسائية لتحرر المرأة تحاول خلالها تمرير بعض الأفكار المعادية للمجتمع المحافظ في دمشق وهنا تتصدى جوري لها، وعندها تذهبن لمنزل أم عصام لتعرفهن على نساء الحارة ويتم التصدي لأمية المرأة.

أما معتز وعبدو فيشتريان الطحين من سارق الطحين في الشام وعلى ما يبدو أنهما مقبلان على مصيبة، بينما ظافر يتوعد النمس بسبب الفضيحة التي سببها أما ظافر فيختلق عراك في المقهى مع خاطر وبشير وابو حازم الذي يطرده من المقهى، بينما يتدخل أبو عصام ويحل الإشكال.

بعد اجتماع بين أجودت والمهندس زهدي يخبره عن فضيحة أبو ظافر وماذا فعل النمس يقرر زهدي أن يلتقي النمس ويعمل معه في حملته الانتخابية القادمة.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل باب الحارة من هنا متمنين لكم أوقات سعدية وكل عام وأنتم بألف خير.