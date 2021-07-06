تراند اليوم : العاب بنات باربي،، العاب فرايف friv الشرطة واللصوص, العاب طبخ جديدة أونلاين

العاب فرايف friv الممتعة والجميلة لكم أطفالنا الصغار مع العاب بنات الاجازة الصفية ومعنا لعبةالشرطة واللصوص اوالحرامي قام اللص بسرقة المال وهرب من الشرطة وحاول تجميع اكثر ما يمكن تجميعه من المال وانت اليوم رجل الشرطة تطارده الشرطه وتحاول القبض علية اجري من بين البيوت واقفز على الحوائط وجمع نقاط ومساعدات ونجوم للقبض على اللص لعبة رائعة جدا ومن اجمل الالعاب البوليسيةاللعب بالاسهم والقفز المضاعف من المسافات اطلاق النار من حرف C حاول اصابة اللص واقضى عليه.

وفي العاب بنات هل تعرف اناييس اخت غامبول الصغيرة ؟ لقد ضاعت دميتها ديزى التى تحبها ووجدتها تينا الوحش وخبأتها فى كهف الوحش ومن السبب فى ذلك هو غامبول وعلية اعادة دمية اناييس من كهف الوحش ولكن بحرص شديد فالوحش نائم وعليك مساعدة غامبول ودارون واناييس على التسلل واخذ الدمية والهروب بسرعة قبل ان يشعر بهم الوحش تينا لعبة غامبول التسلل والهروب من العاب كرتون نتورك بالعربية اللعب عن طريق الاسهم تذكر الاصوات الكثيرة سوف توقظ تينا تسلل بهدوء وانتزع ديزى من قبضة الوحش ، تسلل الى كهف الوحش وانقذ الدمية ثم اهرب .

ولعبة فتيات القوة الخارقات ولديهم قدرات خيالية وفائقة فى مواجهة الشرويعرض الكارتون الخاص بهم على كارتون نتورك بالعربية فاليوم عليك ان تنضم الى فتيات القوة فاليوم لديهم مهمة قتالية عنيفة وعليهم الرد على الهجوم من اجل مواجهة موجو جوجو والروبوت للتصدي للهجوم الذي وقع في مدينة تاونسفيلد ودائما فتيات القوة بلوسم،بابلز و باتركابيقوموا بمواجهة موجو جوجو والروبوت وجميع الوحوش التى تهاجم تاون سفيلد والان المدينة تتعرض للهجوم من السماء عن طريق كلاب الروبوت , ساعدي فتيات القوة الثلاث في القضاء عليهم وكن سريعا جدا حتى لاتخسرواستمر فى القتال و حماية المدينة من هجومهم.

ولعبه عودة فيلجاكس بن تن وهى لعبه ممتعه وشيقه من العاب بن تن الين فورس من كرتون نتورك بالعربية. عليك ان تكون قويا لتقاوم الأشرار، فلجاكس ارسل ربوتاته الشريرة من اجل احباط مغامرات بن تن. استعمل ساعة الأومنتركس وتحول الى وحوش بن تن وحارب الشر بكل قوتك.

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