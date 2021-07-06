تراند اليوم : مسلسل ساق البامبو الحلقة 8 أونلاين

في أحداث مسلسل "ساق البامبو"،الجديدة هند تجمع بين عيسى وشقيقته خولة لأول مرة، وتبدأ تعرفه على بعض أفراد الأسرة دون علم غنيمة.غنيمة تقابل عيسي بعد إلحاح خولة عليها ولكنها تقابله مقابلة باردة وتقوم بإهانته فى حضور العائلة وغسان صديق والده راشد.

"ساق البامبو" دراما خليجية تدور أحداثها عن شاب ولد من خادمة فلبينية تعمل لدى عائلة كويتية أحبها النجل الوحيد لهذه العائلة وتزوجها خفية عن أهله، وعندما عرف الأهل بزواج ابنهم من الخادمة أصروا أن يتخلى عن زوجته وطفله.

المسلسل تأليف سعود السنعوسي وسيناريو وحوار رامي عبد الرازق ومن إخراج محمد القفاص أما البطولة فللنجمة سعاد عبد الله ويشاركها فاطمة الصفي، شجون الهاجري، عبد المحسن النمر، عبد الله البلوشي ونخبة من النجوم.

مسلسل "ساق البامبو" يتناول فكرة صراع الهوية، ويُثير أزمة أبناء الخادمات ذوي الملامح الآسيوية من آباء خليجيين. وهو يروي قصّة شاب يدعى عيسى، وُلد من خادمة فليبينية اسمها جوزفين، كانت تعمل لدى عائلة كويتيّة، ربّتها هي (سعاد عبد الله)، ونجلها الوحيد راشد (عبد المحسن النمر) تزوّج الخادمة خفية عن أهله. وبعد أن اكتشفت أمه هذا الأمر، قامت بالتفريق بينهما، لتنتقل الخادمة جوزفين برفقة ابنها عيسى إلى الفيليبين للاستقرار هناك في أوضاع مادية سيئة. وينتظر الطفل عيسى لقاءه بوالده الكويتي، الذي وافته المنية خلال الغزو العراقي للكويت. ويعود الابن عيسى بعد سنوات إلى الكويت، حيث عمل في البلاد كخادم في منزل جدّته، إلا أنّ المجتمع الكويتي يكتشف أمره، فيتعرّض إلى الطرد بشكل قسريّ من البلاد.

العمل مأخوذ من رواية الكاتب الكويتي سعود السنعوسي، سيناريو وحوار الناقد السينمائي المصري رامي عبدالرازق، ومن إخراج محمد القفاص. والعمل من بطولة الفنانة القديرة سعاد عبدالله، عبد المحسن النمر، فيصل العميري، مرام، ريم أرحمة، فاطمة الصفي، شجون، والستانداب كوميديان الكوري وان هو تشونج، وآخرون. وهو يُعرض على ثماني محطات خليجية، من بينها تلفزيون "الراي" و"أم. بي. سي. دراما" و"دبي"، وجميعها تؤكد أنه استطاع أن يحقق أعلى نسبة مشاهدة عالية، وبحضور إعلاني لافت، تجاوز الـ19 دقيقة في عدد منها.

وتتعرض الممثلة الفيليبينية، مرسيدس كابرال، التي تؤدي دور جوزفين في مسلسل "ساق البامبو" لحملة انتقادات شرسة، بعد تعاطف المجتمع الكويتي معها، حيث عمد البعض إلى كتابة اسمها على محرك البحث "غوغل" أنها نجمة أفلام خلاعية، كما أنّ فيلمها "ماروزا" نافس على السعفة الذهبية في مهرجان "كان" 2016.

المسلسل من هنا