تراند اليوم : الاسطورة الحلقة 9 "التاسعة" .. مسلسل "الأسطورة" الحلقة "9 "ناصر يدخل السجن

في جديد أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الاسطورة دخل ناصر السجن، ورجعت أخته لبيت زوجها ، وبشكل عام تدور أحوال مسلسل الأسطورة حول شاب خريج كلية الحقوق ناصر (محمد رمضان) يسكن فى منطقة السبتية، يسعى إلى الانضمام للسلك القضائي، ولكن نظرًا لسمعة شقيقه (رفاعي) السيئة الذى يعمل تاجرًا للسلاح يتم رفضه، ويتورط ناصر في الإجرام الذي يمارسه شقيقه خاصًة بعد دخول أخيه في صراعات مع تاجر سلاح كبير، فيقوم هذا التاجر بقتله وتلفيق قضية تجارة سلاح له، ليدخل السجن على إثر هذه القضية.

وفي الاحداث الجديدة أصيب ناصر بصدمة بعدما تلقى نبأ مقتل شقيقه رفاعي ويقطع شهر العسل الذي لم يكن قد بدأه بعد ويذهب مسرعا إلى المشرحة ويرفض أن يتم تشريح جثة شقيقه.

وذهب مختار إلى بدر باشا طالبا وساطته لكي لا يتم تشريح جثة رفاعي، ويتم تشييع جنازة رفاعي في مشهد مهيب.

والدة رفاعي تقوم طردت أمين زوج سماح من المنزل بعدما اتهمت شقيقه عصام بالوقوف وراء مقتل نجلها رفاعي.

وانتهى عزاء رفاعي الدسوقي وتبدأ الحياة تعود لطبيعتها في الحارة ويبدأ ناصر في تولي مهام شقيقه رفاعي؛ لكنه يطلب من عمه مختار أن يغلق مصنع الأسلحة التقليدية، لكن ناصر يفاجأ باقتحام الشرطة للورشة أثناء وجوده وعمه ويتم القبض عليهما.

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