تراند اليوم : مسلسل السلطانة راضية الحلقة الثامنة 8 .. مسسل السلطانة راضية الحلقة 9 التاسعة أونلاين

في أحداث مسلسل السلطانة فاطمة الجديدة فاطمه تشتكي لراضيه انه بعد موت سيدها ستدفن حيه لان هذا قانون السلطنه وتتوسل اليها ان تساعدها لانها تعرف رغبه نظام الدين في تحريرها ، راضية تذهب لكي تخبر السلطان بذلك لكن السلطان يطلب وثيقة من فاطمه فتقول ان الوقت لم يجعل نظام الدين يعطيها فيتكلم معها عن قانون سلطنته راضية تتحدث مع والدها من اجل فاطمه فيقول لو كان انسان عادي ما انجبر على قانون السلطنة.

بعد ذلك تشاند تقوم بمعاقبة راضية لانها تدخلت في الامور وفي ما يتعلق بالسلطنة فتحبسها في الغرفة وتطلب من شازية اخذ الطعام والشراب اليها تذهب شازية الى راضية راضية تتحدث مع شازية لكي تخرجها من هنا في اسرع وقت ممكن من اجل انقاذ فاطمه من الموت شازية لا تستطيع فعل ذلك وتخبرها بانها خائفة جدا من السلطانة تشاند .

راضية تتظاهر بانها مخنوقة جدا فيهرع اليها الخدم راضية تجعلهم يتجمعون ومن ثم تهرب في الساحة الملك والجميع متجمعون لرؤية هلال العيد الملك يعلن بانه راى الهلال والجميع سعيد بذلك راضية تذهب مسرعة الى الساحة من جل رؤية الهلال وتشاند غاضبة منها راضية تصل وتخبر السلطان بانها قد اتممت التحدي لذا يجب عليه تحرير فاطمه.

السلطان يعلن ان الحفل لن يكتمل بسبب عدم اكمال المراسم وراضيه تحزن ويقول قواعد السلطنه تنص ان لا يحب على السلطان ان يعجز عن معاقبة عائلته اذا ارتكب غلط وراضيه ارتكب غلط لكنها ليس بجرم يقول الشيخ انا لا اوفقك القول راضيه قد اخطأت.

تشاند تقول للسلطان للنظر في نقطة الشيخ راضية تسأل إذا كان الكل لديه وجهات نظر مختلفة، اليس لنا الحق فى مشاركة فى الاحتفال يقول الشيخ مرة أخرى وفقا للقواعد، لا يعتبر لا يجوز للمرأه المشاركه فى الاحتفال، لذلك لازم تعاقب .تسأل راضيه الجميع السنا النساء بسر ام وجودنا يزعجكم وتقول ان الله هو الذى خلقنا جميعآ يقول الشيخ الطقوس القديمة لا يمكن أن تتغير.

راضية انها ليست مذنبه أمها تطلب منها توقف هذه الوقاحه. تقول راضيه وهى تبكى لأمها ان اريد ان اعرف ما هو ذنى وتقول ان المرأه ليس لها اى حق فى الحياة تشاند تقول للسلطان ان يتجاهل راضية ويقول كلمته. والشيخ يقول ان راضيه حدثت فوضى ولذلك يجب على السلطان طلب المغفر والجيمع ينصدم .

ام راضيه تخبرها انه بسببها السلطان عليه الاعتذار احستنى يا راضيه جعلتنا تفخر بكى تشاند تقول انه بسببك هانتى السلطان راضية تسأل لماذا يجب أن يعتذرعلى خطأها ولذلك يجب هى ان اعتذر وتقول شادية أنهم شاهده القمر معا ولذلك هى مذنبه هى الاخرى، شاند تقول انتى تتحولى وضع اللوم على اختك بدل ان تسترى عليها.

يقول السلطان يقول انه اتخذ قرار اليوم،و يعلن انه سيلتقي بالشعب بعد قليل .ويغادر المجلس وراضيه تبكى لخادم يعلن عن ذلك ويتحدث الناس أن بسبب راضية السلطان سوف يعاقبهم راضية تسأل شاذيا سبب في أنها لم تشهد على انها شهدة هلال القمر وتطلب منها قول الحقيقه لأنقاذ ابيها من الاهانه تقول شاذيا انها هى من جلبت الاهانه لوالدها تشاند تأتي وتطلب منهم التوقف عن الصراخ وتقول لراضيه انها من من ستجلب الاهانه لسلطان.

راضيه تتوسل لجدتها ان تنقذ سلطانة السلطان فتقول تشاند لأبنتها (فاطمه) هذه الفتاة معها حق ولن ادع اى شئ يسب السلطنه تأتي تشاند لسلطان السلطان يسألها إذا كان كل شيء على ما يرام.ويسألها اذا جائت لتغير قراره فهذا لن يحدث فتخبره ان راضيه هى من خطأت وانها لن تسمح بأنه يطلب المغفره وان عليه ان يعاقب راضيه لإظهار المملكة كلها أن قانون السلطان متفوقة على بلده. ام راضيه قلقه وابنتها شاذيا تقول ماذا سيفعل السلطان هل سي.

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